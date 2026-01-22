Pepe del Real, Adriana Dorronsoro y Giovanna González se pronuncian en exclusiva sobre la polémica que rodea a Miguel Frigenti tras ser acusado de traicionar a Belén Rodríguez y Carmen Borrego

María Jesús Ruiz, sobre 'GH DÚO': "El miedo a las nominaciones es lo que mata a un concursante"

Compartir







La polémica en torno a Miguel Frigenti continúa generando debate en platós. Tras ser acusado de “traicionar” a Belén Rodríguez y a Carmen Borrego por sus comentarios sobre sus concursos en 'GH DÚO', varios colaboradores de ‘Vamos a ver’ se han pronunciado en exclusiva para esta web, aclarando si consideran que el periodista ha cruzado una línea o simplemente está haciendo su trabajo.

Durante el programa especial de salvación de 'GH DÚO', Miguel Frigenti mostraba su enfado ante las críticas y presiones que asegura estar recibiendo por no defender públicamente a Carmen Borrego. Una situación que se producía después de que Terelu Campos explicara el delicado momento que atraviesa su hermana dentro de la casa de Tres Cantos, llegando incluso a activar el protocolo de abandono.

La tensión aumentaba cuando Jorge Javier Vázquez preguntaba directamente si Carmen Borrego estaba molesta con Frigenti, recordando unas palabras de Belén Rodríguez que muchos interpretaron como una advertencia hacia él. Fue entonces cuando el colaborador se defendía con contundencia: “Estoy cansado. No paro de recibir presiones por parte de mis compañeros por no defender a Carmen Borrego. Siempre he ido por libre”.

Los colaboradores de 'Vamos a ver', contundentes: “Miguel sabe mover el avispero”

En declaraciones en exclusiva para esta web, Pepe del Real ha defendido la actitud de Miguel Frigenti y ha descartado que exista cualquier tipo de traición: “Miguel está haciendo lo que mejor sabe hacer: comentar realities y mover el avispero.”

Por su parte, Adriana Dorronsoro también ha querido pronunciarse para esta web, asegurando que Frigenti está actuando con coherencia: “Él tiene su opinión y está judgando un concurso. Igual que cuando él se expuso, hubo gente a la que no le gustó.”

En la misma línea se ha mostrado Giovanna González, quien ha valorado el trabajo del colaborador: “Miguel es muy buen comentarista y colaborador. Analiza el concurso y cuando algo no le gusta, siempre lo dice”. Mientras tanto, la tensión en plató continúa, especialmente tras el enfrentamiento de Frigenti con Kike Quintana, quien llegó a acusarle públicamente de haber “traicionado a su amiga”. Una acusación que el periodista negó tajantemente, dejando claro que, para él, la amistad no está reñida con la sinceridad.

Dale play y únete al debate.

Tony Spina revela con qué excompañero de 'GH VIP' le gustaría entrar en 'GH DÚO' y con quién no: "No le aguantaba"

Ocho años después de su paso por 'GH VIP 6', Tony Spina analiza la actualidad de 'GH DÚO', valora las estrategias que se están siguiendo en la casa y revela con qué excompañero del reality volvería a participar, ¡dale play!