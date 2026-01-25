Pepe del Real y Giovanna González analizan los rifirrafes que han tenido las dos amigas dentro de la casa

La participación de Carmen Borrego y Belén Rodríguez, también conocida como Belén Ro, en ‘GH DÚO’ como pareja, ha reavivado un viejo debate en el universo televisivo: ¿puede un reality show poner en jaque una amistad forjada durante años tanto dentro como fuera de los platós? La pregunta no es baladí, especialmente cuando se trata de dos mujeres con una relación marcada por la cercanía, los desencuentros puntuales y una historia compartida dentro y fuera de cámaras.

Carmen Borrego y Belén Ro mantienen una amistad que se remonta a décadas atrás, nacida en el entorno profesional y consolidada con el paso del tiempo. Ambas han compartido confidencias, apoyos mutuos y también momentos de tensión, muchos de ellos vividos públicamente, el último apenas unos meses antes de entrar en la casa. Sin embargo, siempre han logrado recomponer su relación, demostrando que, más allá de las diferencias, existe un vínculo sólido entre ellas. Precisamente por eso, la posibilidad de verlas convivir en un formato tan intenso como ‘GH DÚO’ despertó curiosidad y cierta inquietud entre los seguidores del programa.

Los realities de convivencia suelen actuar como una lupa emocional: amplifican los conflictos, sacan a relucir viejas heridas y ponen a prueba incluso las relaciones más fuertes. En este contexto, la pregunta sobre si el concurso podría romper la amistad entre Carmen Borrego y Belén Ro ha llegado a la mesa de debate de varios colaboradores televisivos.

Los compañeros de Carmen Borrego y Belén Ro opinan sobre su amistad

Pepe del Real se muestra rotundo al respecto. Para él, el reality no supondrá una amenaza real para su relación. Argumenta que si ni siquiera Terelu Campos, figura clave y en ocasiones controvertida en la vida de Carmen, ha conseguido romper esa amistad, resulta difícil creer que un programa de televisión pueda hacerlo. En su opinión, la trayectoria compartida y el conocimiento mutuo pesan más que cualquier discusión puntual que pueda surgir entre las paredes de la casa.

Por su parte, Giovanna González ofrece una visión algo más matizada, aunque igualmente optimista. Reconoce que la convivencia puede generar roces y que no sería extraño que Carmen y Belén pasaran días o incluso semanas sin hablarse tras algún desencuentro. No obstante, subraya que su amistad es “más fuerte que todo eso” y que, una vez bajen las revoluciones, sabrán reencontrarse como ya han hecho en otras ocasiones.

Noemí Salazar recuerda su paso por ‘GH VIP’ y defiende a su madre en ‘GH DÚO’

Mientras Raquel Salazar continúa su participación en ‘GH DÚO’, su hija Noemí Salazar ha recordado su propia experiencia en ‘GH VIP’ y ha defendido a su madre ante la atención que despierta dentro del reality. Noemí explica que, antes de entrar en GH VIP, el público tenía una percepción equivocada sobre ella, creyendo que era más agresiva de lo que realmente es. Tras convivir con las cámaras, los espectadores vieron una faceta más cercana y bondadosa que desmontó esos prejuicios.

Sobre su madre Raquel, Noemí revela que le ha aconsejado que también sea natural dentro de la casa de ‘GH DÚO’, ya que cree que esa sinceridad puede ayudarle a tener un buen recorrido en el concurso. Se muestra convencida de que, siendo ella misma, Raquel podría llegar muy lejos en esta edición.

