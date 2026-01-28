GH DÚO 28 ENE 2026 - 17:15h.

En la gala de este jueves a las 21:45 h en Telecinco, en la que Carmen Borrego estará en plató tras su abandono definitivo del reality

¡Doble expulsión el próximo jueves en la gala de 'GH DÚO'!: "Una será convencional y la otra no os la esperáis"

Compartir







Noche de doble expulsión en ‘GH DÚO’. Tras la salvación anoche de Carlos Lozano y Carmen Borrego, que posteriormente refrendó su decisión de abandonar definitivamente el reality, Belén Rodríguez y Cristina Piaget librarán un intenso duelo en el que la audiencia tendrá la última palabra para decidir quién de ellas se convierte en la segunda expulsada de la edición. Será en la nueva gala que Jorge Javier Vázquez conducirá este jueves 29 de enero (21:45h) en Telecinco y en la que la elegida analizará su paso por el concurso en una entrevista en plató.

Pero no será esta la única expulsión de la noche. A lo largo de la gala, el programa abrirá una nueva votación, esta vez en positivo, en la que los seguidores del reality podrán votar hasta en tres ocasiones para elegir al concursante que más merece continuar conviviendo en la casa. El que menos apoyo haya logrado también abandonará el concurso.

Además, Mara Espinosa, exparticipante de ‘La Isla de las Tentaciones’ con quien Juanpi Vega cayó en la tentación y fue infiel a Sandra Barrios, entrará a la casa con una misión especial, que servirá para definir quiénes se convierten en los próximos inquilinos de la suite.

Por otro lado, los concursantes, que volverán a ver imágenes de lo más destacado de los últimos días de convivencia, afrontarán una nueva ronda de nominaciones a la cara.

Por último, uno de los habitantes se enfrentará a un gran dilema: su decisión será determinante para que sus compañeros recuperen por fin sus maletas.