Ana Carrillo 28 ENE 2026 - 14:26h.

Montoya ha vuelto a hablar de Anita Williams, que antes de conocer a Andrea Sabatini dijo que su ex era el amor de su vida

Anita Williams y Andrea Sabatini están cada vez más cerca en la casa de Tres Cantos. Los abrazos, los besos, las caricias abrazados en el sofá y las charlas se han convertido en una constante entre los dos concursantes de 'GH DÚO', aunque antes de la entrada del ex de Sandra Barrios, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' aseguró estar "pilladita" de su exnovio, Montoya, y horas antes de entrar en la casa a principios de enero lo definió como el amor de su vida.

Por esas declaraciones le han preguntado a Montoya en el último evento al que ha acudido en Madrid y el de Utrera ha revelado ante el micrófono de 'Europa Press' que promete que no ha escuchado nada: "No sé lo que dice, me mandan muchas cosas pero no". Ha subrayado que le encanta el formato, pero ha recordado que su deseo en esta edición es que sus seguidores no le manden clips de Anita: "Que me dejen un poco en paz porque estamos por otro camino".

Una reportera le ha preguntado entonces si tiene intención de hablar con su exnovia cuando ella salga de la casa de 'GH DÚO': "Si te llama Anita, ¿por lo menos hablarás con ella?". "Pues no lo sé, yo sigo mi camino", ha sido la respuesta del exconcursante de 'Supervivientes', que no cierra la puerta a tener una conversación con Anita pero que tampoco lo confirma porque su objetivo ahora es estar enfocado en sus proyectos. "Yo le deseo lo mejor", ha apostillado.

