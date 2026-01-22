Lara Guerra 22 ENE 2026 - 21:26h.

Un día decisivo se presenta ante la casa de 'Gran Hermano DÚO', y es que la primera expulsión tiene a todos los concursantes en tensión y gestionando las próximas nominaciones. Cristina esperaba tener una tarde tranquila antes de enfrentarse a su nominación de la noche, pero todo se ha torcido tras entrar en una gran discusión con Anita durante el almuerzo.

Después de comer, la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' se enfrentaba a Piaget tras darse una ducha y no limpiar el baño. Esta bronca ha generado en Anita tal impotencia que ha estallado por completo contra ella y dejándola en lágrimas en la pecera. Tras esto, Manuel y Mario se han dirigido hasta ella para tratar de animarla; sin embargo la catalana no ha dudado en expresar que se encuentra al límite: "Si no se va esta noche, me voy yo a casa con mi hijo"

Mario le explica que lo que le pasa en realidad deriva de su hijo: "Esto es lo que más te afecta", pero ella le asegura que no es así con el resto de compañeros: "Es mala, es mala persona. Me da igual que sea de Lavapiés, con todo el respeto. Ha entrado antes a ducharse para lavarse y no ha tenido la decencia ni de limpiar el baño. Nos está vacilando a todos. Es mala".

Cristina Piaget, al límite tras la bronca con Anita Williams: "No he podido salir con dignidad"

Asimismo, Piaget mantenía también la tensión de la discusión con Anita y no ha dudado en expresarlo en voz alta desde la lavandería, dejando claro que no le dejan disfrutar del que ella considera que será su último día por la posible expulsión a la que se enfrenta: "Ya les he dado todo el espectáculo, me he exprimido como un conejillo de Indias todo lo que me tenían que exprimir. Hasta el último día he tenido que montar el show, no me han podido dejar salir con un poquito de dignidad".

Tras doblar su ropa, la concursante continúa muy enfadada: "Y el otro diciendo que respete a los que están comiendo...tocando las narices".