Lara Guerra 23 ENE 2026 - 18:51h.

Anita Williams estalla contra Cristina Piaget: "La gente me conoce de muchos realities"

Carlos Lozano sentencia su amistad con Cristina y ella explota: "Ya no hay vuelta atrás. Deberían echarte de aquí"

Las tensiones siguen a la orden del día en la casa de 'GH DÚO' y es que si hay una de los enfrentamientos más destacados es el de Cristina Piaget y Anita Williams, ya que la de 'La isla de las tentaciones' sigue asegurando que la modelo coge las cosas del resto sin preguntar. Esto altera y saca de quicio a Piaget.

Desde la zona donde tienen las cajas de la prueba semana, Anita entre risas pide al súper que le traiga palo santo para Cristina: "Súper, en cualquier tienda esotérica hay palo santo, por favor. Yo se lo mando a su casa cuando salgamos...¿eh? Cristina". La modelo muy enfadada reacciona bruscamente: "Joder que pesadilla, que no quiero hablar contigo, que lo respetes. Si no quieres que invada tu espacio, cierra el pico. Yo no existo mentirosa y trolera, que dijiste que si yo me quedaba tú te ibas", a lo que la de 'Supervivientes' le asegura entre ironía que "¿me voy a ir por ti? No te lo crees ni tú"

Asimismo, Anita se desplaza hasta la caja dónde Cristina se encuentra con Carlos haciendo la prueba semanal para dirigirse a la cámara más cercana: "Aquí estoy, no le voy a dar el gusto a esta persona, me voy a quedar hasta que queráis". Piaget le asegura que eso será hasta que "se te pueda dominar".

Cristina contra Anita: "Te colocaste el mérito en 'SV' de que 'la mamá está trabajando' como si el resto no"

De nuevo, Williams se acerca hasta su caja y le reta a estar en duelo de nominadas para ver cómo es Cristina la que sale y no ella: "Cariño, con mi fuerza mental estás en el suelo. Voy a pedir salir nominada, quiero estar contra ella para ver quien c*** se va", a lo que ella le responde que "a ver si te nominan ya de una p*** vez y te das cuenta de lo que te quiere el público, pedazo de mentirosa".

Anita asegura que el público le "ama" y que sabe que a ella le conocen de muchos realitys y a ella no. Cristina a voces pronuncia la frase más repetida por Anita 'tu madre está trabajando' asegurando que se ha colocado el mérito para ella sola como "si el resto de madres no trabajáramos". La que fuera participante de 'LIDLT' le detalla que "tú sigue jugando con las cosas de las madres que la única que habla de las cosas que no s pueden hablar eres tú. Estarán bien orgullosos en tu casa". Por último, Cristina asegura que porque fuese a 'SV' pareciese que hay que hacerle un "pedestal".