Carlos Lozano, sobre Cristina Piaget: "¿Te imaginas que acabamos como pareja?"

Carlos Lozano se ha sincerado sobre Cristina Piaget en una conversación con Antonio Canales

Lo que no se vio en 'GH DÚO: Cuentas pendientes' del estallido de Cristina Piaget: su petición desde el jardín y su conversación con Antonio Canales

La relación entre Carlos Lozano y Cristina Piaget ha vivido muchos altibajos desde que comenzaron su experiencia en la casa de Tres Cantos como pareja de concurso en esta cuarta edición de 'GH DÚO'. En el programa de 'Cuentas pendientes' del pasado domingo, protagonizaron un cruce de reproches en la 'sala de la verdad', donde la actriz acusó al presentador de "traidor" por haber pedido a sus seguidores que la expulsasen ahora que vuelve a estar nominada.

Tan solo un par de días después de esa discusión, Carlos Lozano se ha sincerado con Antonio Canales en la cocina acerca de su relación con su compañera de dúo. "Si Cristina y yo nos hubiéramos llevado bien desde el principio estaríamos muy unidos porque éramos amigos", ha comenzado diciéndole al ex de Mónica Hoyos al bailaor, que se ha mostrado de acuerdo con su compañero.

"Es una pareja para la final", le ha dicho Canales, que le ha recomendado que lleguen a "un entendimiento" porque considera que pueden ser finalistas del concurso. Ha sido entonces cuando Carlos Lozano le ha preguntado a su compañero: "¿Te imaginas que acabemos como pareja?"; y Canales le ha respondido: "A ella le haces tilín".

Un comentario que ha propiciado que el ex de Miriam Saavedra se sincere: "Yo si la viera más tranquila, pues vale, pero así es que no...". Puedes escuchar la conversación al completo en el vídeo que encabeza este artículo.

