Pedro Jiménez 28 ENE 2026 - 20:15h.

La tentadora de 'La isla de las tentaciones 9' ha desvelado que se lio con el exnovio de Marieta al acabar su etapa en República Dominicana

Álex Girona habla por primera vez sobre lo que pasó con Mara en 'Tentaciones Privé' y desmiente su versión: "Nos acostamos"

La relación entre Juanpi y Mara está más en entredicho que nunca y es posible que después del estreno de 'Tentaciones Privé' que Mediaset Infinity ha emitido este miércoles lo esté todavía más. Y es que Juanpi se encuentra en estos momentos en 'GH DÚO', donde acudió después de destaparse en el debate final una supuesta infidelidad de Mara. Una infidelidad que la propia Mara se ha encargado de desmentir, pero ¡sacando otra a la luz! Y es que la extentadora, según ha contado ante Marta Peñate en Mediaset Infinity a través de una llamada, ¡se lió con Álex Girona cuando estaba conociendo a Juanpi! Todo ocurrió al acabar su aventura en 'La isla de las tentaciones 9'.

Ha sido el propio Asier Montaño quien ha entrado para darle voz a través de una llamada a este testimonio de Mara que va a causar mucho pero que mucho revuelo en los próximos días. En primer lugar, Mara ha aclarado todo sobre la primera supuesta infidelidad, contando lo que ocurrió tras ese debate: "Fuimos al hotel de Juanpi, me tiro todo el día con él y al principio estaba fatal. No hubo nada, lo único alguna llamada de algún ex mío". Hay que recordar que fue la propia Helena quien destapó que en una discoteca de Alicante, Mara le había sido infiel a Juanpi con un chico.

"Nadie me enseñó ninguna prueba. Justificar lo de Helena no se puede justificar. Sí que es verdad que antes de ir a 'La isla de las tentaciones 9' estaba a medias con un chico. Al salir, recibí un montón de mensajes de ese chico, porque estaba flipando", ha subrayado una Mara que niega que ese sea el motivo por el que se fue sola en la hoguera final con Juanpi, ya que, según ella, "ese chico no le ha repercutido en nada". "Cuando salí lo primero que hice fue bloquearlo. Di por hecho que lo de Helena era algo de eso".

Mara ha contado que todo eso se lo contó a Juanpi y "le perdonó": "Estuvimos muy bien durante horas y de repente me vino con un vídeo que habían subido en Instagram y sale que yo me había enrollado con Álex Girona". Ha sido en este preciso momento cuando Mara ha reconocido que sí que es verdad que se lio con Álex Girona: "Acababa de salir de 'La isla de las tentaciones 9', no estaba con él", ha matizado. No obstante, todo parece indicar que ambos se estaban conociendo, según se ha comentado en plató.

"Yo le reconocí a Juanpi que hubo guarreo y que bailamos...", ha contado Mara. "Esa noche nos enrollamos", ha señalado Mara. No obstante, lo ve como una "tontería de la noche, estaba eufórica y me pasé de copas...".

No obstante, Mara ha dejado claro tras escuchar la versión de Álex Girona que no se acostó con él: "No. Vivo con mi abuela... en mi casa no entra nadie". Por otro lado, Mara ha confesado... ¡que esto no lo sabe Juanpi!: "No tal cual...". Por último, Mara ha recalcado que no lo ve como cuernos porque en ese momento se había visto dos días con Juanpi: "No estaba con él". Lo que está claro es que cuando Juanpi lo descubra, no le hará mucha gracia que digamos...

Las imágenes inéditas de Juanpi tras la supuesta infidelidad de Mara

En 'Tentaciones Privé' hemos podido ver también unas imágenes inéditas de lo que sucedió tras el debate final, cuando Helena destapó la supuesta infidelidad de Mara. Unas imágenes en donde se ve al resto de chicas totalmente encima de Mara, sin creerse sus justificaciones y en donde, posteriormente, vemos a un Juanpi muy preocupado por esta información: "Como me la hayas liado", se escucha decir en un momento dado al concursante de 'GH DÚO'.