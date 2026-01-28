Patricia Fernández 28 ENE 2026 - 20:12h.

En el estreno de 'Tentaciones Privé' Marta Peñate contaba con Claudia y Gilbert, los que se ponían cara a cara tras cerrar esta edición de 'La isla de las tentaciones 9', en el que se iban a destapar muchas cosas que han ocurrido desde que han vuelto a sus vidas después de haber acabado con su relación.

Sonaba la alarma de la tentación privé y esto hacía que Asier Montaño se uniese a este cara a cara para contar un bombazo: "Claudia y Helena ahora son enemigas". Lo que hacía reaccionar a Gilbert: "No me extraña".

La amistad de Claudia y Helena, rota

Y nuestro compañero seguía explicando el motivo de lo ocurrido: "Helena celebra su cumpleaños en una villa de lujo, estaba Claudia invitada y luego la desinvita porque tiene pensamientos en contra de Claudia, en ese momento parece ser que Gilbert y Helena creen que Rodri se han liado".

Lo que hacía que Claudia se rompiese: "Me duele por los dos, me parece que lo están haciendo porque les conviene y por hacer daño. Yo no he hecho nada, os lo estáis inventando todo, jamás he hecho lo que decís".

"A Helena y a mí nos ha unido el dolor", confesaba Gilbert, asegurando que tiene claro que ha pasado algo entre ellos: "Claudia y Rodri dicen que no, pero se han acostado". El que desvelaba que ha visto un vídeo en el que ambos se besaban: "Estábamos revolucionados, nos pasamos, lo que pasa que el vídeo no es del hielo, le mete la lengua a Rodri".

¿Realmente ha pasado algo entre Rodri y Claudia?

Pero ella aseguraba que "eso era un juego" mientras estaban todos en una discoteca y solo había pasado en esa ocasión: "Eso no es así, estábamos todos juntos, acabábamos de salir de la isla y nos estábamos pasando un hielo. Rodri no me gusta y no me he acostado con él".

Pero Asier Montaño quería aclarar lo ocurrido: "Esto pasa en agosto y vuestro distanciamiento es desde hace unas semanas, después del debate". Lo que explicaba Gilbert: "Hemos salido de fiesta y Claudia y Rodri desaparecen cuatro horas, me vienen y me dicen personas que se han metido al baño juntos". Aunque Claudia insistía en que eso no había ocurrido: "Hemos estado solo dentro de la discoteca".

