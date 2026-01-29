Ana Carrillo 29 ENE 2026 - 19:56h.

Manuel González y Anita Williams han protagonizado un fuerte encontronazo en la cocina

Manuel González y Anita Williams han protagonizado una fuerte bronca en 'GH DÚO', como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo. Todo ha comenzado porque el gaditano le ha dicho a la catalana que no recordaba haber comido nunca pollo al curry con ella mientras le guiñaba un ojo. Mario Jefferson ha comentado entonces que se creía a Anita y Manuel ha dicho: "De ella créete la mitad de las cosas que te cuente"; lo que ha provocado el enfado de la influencer: "Déjame en paz".

"No me digas mentirosa y me guiñes el ojo", le ha dicho Anita, haciendo entonces que el exnovio de Lucía Sánchez estallase y es que le ha confesado que está harto de que hable del tamaño de su miembro viril: "¿Tú puedes hablar del tamaño de la gente pero yo no te puedo llamar mentirosa?".

Manuel se desahoga con su hermana

Tras su enfrentamiento con Anita, Manuel se ha ido al vestidor a solas con su hermana, Gloria González, para desahogarse con ella y contarle lo que había ocurrido y el motivo por el que se ha enfadado tanto con su compañera de trío, como puedes ver en este vídeo:

Para el gaditano, no se deberían hacer comentarios sobre el aspecto físico y así se lo ha expresado a su hermana, que se ha mostrado completamente de acuerdo con él. Ha sido entonces cuando el exconcursante de 'Supervivientes' ha sacado a colación otra cosa que le molesta mucho de Anita y es que nunca quiera abordar el tema de su infidelidad a Montoya en 'La isla de las tentaciones'.

"Cada vez que se habla del tema, intenta esquivarlo, pero los temas se afrontan y si lo hiciste, lo hiciste. Tan enamorada no estabas porque si tan enamorada estaba no le hubiera hecho lo que le hizo al chaval. Y que no vaya ahora de la viuda de España, que aquí viuda no hay nadie", ha comentado Manuel, que también está harto que Anita niegue haber tenido sentimientos por él: "Si no te gusta la gamba no repites tantas veces, ni te la llevas a Barcelona ni te quieres ir con ella a Ámsterdam".

