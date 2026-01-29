Gloria le confiesa a Belén Ro con quién se ha besado en 'GH DÚO': ''Fue debajo de la manta''

Belén Ro no puede evitar sorprenderse y le pide más detalles sobre lo ocurrido

Durante la fiesta en la que los concursantes de 'GH DÚO' se lo han pasado muy, pero que muy bien, comienzan a salir a la luz confesiones que llevaban tiempo en la sombra. Ha sido el caso de Gloria, que estaba tan a gusto hablando con Belén Rodríguez que no ha podido evitar confesarle un lío amoroso.

La hermana de Manuel González comienza: ''Te tengo que contar algo ahora que está aquí mi hermano'', y continúa soltándole el bombazo que deja a la colaboradora sin palabras: ''Debajo de las sábanas me di un pico con John, pero nadie lo vio'', Belén se sorprende y le pregunta que si fue bien, a lo que Gloria asiente.

Justo después le preguntan por qué se lleva tan mal con John y Belén lo explica: ''Ya os daréis cuenta, porque es un horror de tío. Empecé de broma para que os lo creyerais, lo que pasa que vi su reacción y tuvo una cosa conmigo...'', y le explica a Manuel que escuchó a John decirle algo muy feo sobre ella.

Pero Belén retoma la conversación y le pregunta a Gloria: ''¿Pero te diste un pico de verdad?'', y ella le da más detalles: ''En la boca. Fue ahí debajo de la manta, nos dimos un piquito'', y bromea: ''A tu cumpleaños le llevaré'', pero Belén no quiere: ''Ah, no, no, a mi cumpleaños no le llevas''.

