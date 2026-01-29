Ana Carrillo 29 ENE 2026 - 18:28h.

Amor Romeira, Maica Benedicto y Sergio Ojer han coincidido esta semana en las instalaciones de Mediaset para la grabación del programa 99 de 'En todas las salsas' - ya disponible en Mediaset Infinity y en el que Amor ha desvelado que se ha besado con John Guts - y han aprovechado para hablar de 'GH DÚO' en un vídeo que ha compartido el tiktoker en sus redes sociales, en el que revelan qué concursante piensan que está infravalorado, cuál es el más 'mueble' y cuál es su favorito para hacerse con la victoria.

Para Amor, el concursante sobrevalorado de la edición es Manuel González, mientras que para Maica es Gloria González; tampoco coinciden en el concursante que piensan que está más infravalorado: la canaria piensa que es Antonio Canales y la murciana que es Cristina Piaget. En lo que sí que coinciden es en quiénes consideran que son los 'muebles' de la edición: el trío formado por Juanpi Vega, Sandra Barrios y Andrea Sabatini.

Al ser preguntadas por quién piensan que es el 'villano' o 'villana' de la edición, Amor lo ha tenido claro: para ella, ese es Carlos Lozano; Maica lo ha dudado más y ha terminado decantándose por Belén Rodríguez. Sobre las concursantes necesarias, la canaria ha señalado que le ha encantado el dúo formado por Belén y Carmen; mientras que la amiga de Gerard Arias ha subrayado que le hace mucha gracia Raquel Salazar.

Las dos piensan que la concursante "más real" es la madre de Noemí Salazar, pero coinciden en que la ganadora de la edición tiene que ser Cristina Piaget, aunque Amor ha apostillado que quiere ver a Belén Ro en la final. "Es la que más se está arriesgando, es la protagonista y se lo merece", ha sentenciado Maica sobre Cristina Piaget.