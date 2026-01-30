El presentador de 'GH DÚO' tranquiliza a los concursantes de la casa de Tres Cantos tras el "aparatoso accidente" de Anita Williams

Cuando los concursantes estaban llevando a cabo una prueba que consistía en buscar a lo largo y ancho de la casa de Tres Cantos una manzana que Mara había escondido tras irrumpir en 'GH DÚO' y reencontrarse con Juanpi, Anita Williams ha sufrido un percance por el que ha tenido que retirarse momentáneamente de la gala. Razón por la que Jorge Javier Vázquez explica a la audiencia y sus compañeros qué ha sucedido, llamando a la tranquilidad.

La explicación al "aparatoso accidente" de Anita Williams

Lo primero que hacer Jorge Javier Vázquez es "tranquilizar a todos los familiares de Anita": "Ha tenido un percance muy aparatoso". "Se ha visto una imagen de Anita chorreando sangre como si le hubieran cortado los cinco dedos de la mano. Pero bueno, está siendo atendida, los ha conservado los dedos... O sea que, por favor, tranquilidad".

Y es que, tal y como explica el presentador, "de repente, de algunas partes del cuerpo sale mucha sangre". Sin embargo, pide "tranquilidad, por favor, tranquilidad" puesto que "está todo bajo control".