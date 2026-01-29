Pedro Jiménez 29 ENE 2026 - 22:32h.

La que fuera tentadora ha sacado de dudas a todos tras su supuesta infidelidad con Álex Girona que se destapó en 'Tentaciones Privé'

Son varias las supuestas infidelidades que rondan entorno a Mara, y más después de que este mismo miércoles destapase ella misma en el estreno de 'Tentaciones Privé' que se lio con Álex Girona mientras conocía a Juanpi, al salir de 'La isla de las tentaciones 9'. Y lo que es peor, el andaluz todavía no lo sabe. Pues bien, antes de su incursión en la casa durante la gala de 'GH DÚO' que Telecinco emite este jueves con Jorge Javier Vázquez como maestro de ceremonias, la tentadora ha aclarado un poco más cómo está en estos momentos con Juanpi y lo que tiene con él. Además, Mara ha dado más detalles de lo que ocurrió con Álex Girona... y sus palabras no han dejado indiferente a nadie.

Antes de nada, a Mara le ha hecho mucha pero que mucha ilusión ver a Jorge Javier Vázquez: "Es como si hubiera visto a Dios", ha señalado el presentador de Telecinco, bromeando, previo a darle las "buenas noches". Jorge Javier, como nos tiene acostumbrados, le ha lanzado una pregunta directa y concisa: "Mara, ¿eres la novia o la exnovia de Juanpi?".

Tras unos segundos en silencio y pensándose la respuesta, Mara ha confesado un sincero: "No lo sé", a lo que Jorge Javier le ha preguntado que, entonces, qué le gustaría ser, si la novia o la exnovia. Mara no se lo ha pensado dos veces: "La novia, claramente". Pero entonces, "¿qué le impide ser su novia?", ha sido la pregunta que nos hemos hecho todos y que Jorge Javier le ha formulado, ante lo que Mara ha señalado que todo viene después de "algunas cosas que han pasado fuera, que se ha enterado y que no se han aclarado... ".

Una sonrisa de Mara que habla por sí sola

El presentador de 'GH DÚO' ha querido indagar sobre esto último: "¿Algunas cosas con g de guarreo, no?". "Sí", ha respondido Mara, esbozando una ligera sonrisa tras sus palabras. Un intercambio de palabras que ya nos ha dado una pista clara sobre cómo está en estos momentos Mara con Juanpi, y no es precisamente muy alentador todo que digamos...

Mara da más detalles de su infidelidad a Juanpi

Posteriormente, Mara ha dado más detalles de lo que ocurrió con Álex Girona y que desveló hace apenas 24 horas en 'Tentaciones Privé'. Jorge Javier le ha recordado a Mara que fue el propio Juanpi quien señaló en la casa que no se había liado, tan solo había "guarreado". El presentador le ha preguntado que hasta dónde llegó ese guarreo: "Cometí un error y no se lo expliqué todo bien... el guarreo acabó llegando a más. No me esperaba que saliera eso, él iba a entrar y estaba súper confundida, con mucísimo miedo a perderle".

"Fue guarreo máximo", ha confesado Mara ante la pregunta de Jorge Javier Vázquez. No obstamte, la tentadora ha reconocido que Juanpi "no sabe el nivel de guarreo que ha habido, pero sabe que ha habido guarreo. No especifiqué hasta el fondo fondo fondo". Sobre si cree que Juanpi le perdonará ese "guarreo", Mara se ha visto envuelta en dudas, pero tiene claro una cosa: "No estábamos juntos, es lo que quiero que entienda él. Fueron los primeros días de salir".

"Está feo, esa noche me estaba hablando (Juanpi) y yo no le contestaba", ha añadido Mara, arrojando un poco más de luz a lo que ocurrió ese día con Álex Girona. "Soy muy joven y estoy muy alocada, me tengo que centrar un poco. Me quiero enamorar y no me he enamorado nunca. Estaba sintiendo cosas muy bonitas", ha reconocido Mara.