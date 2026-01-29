GH DÚO Madrid, 29 ENE 2026 - 23:40h.

Tras una infidelidad antes de entrar en 'GH DÚO', Juanpi y Mara aclaran que tienen aún sentimientos el uno por el otro

Mara se sincera como nunca y aclara en 'GH DÚO' todo sobre su infidelidad a Juanpi: "Hubo guarreo... máximo"

Mara ha aparecido en 'GH DÚO' y ha podido ver por fin a Juanpi tras las cuentas que tenían pendientes antes de que el gaditano entrase en el el 'reality' de Telecinco. Formalizaron una relación, aunque el día antes de la participación de Juanpi, Mara había tenido un encuentro con otro chico.

El mensaje de Mara a Juanpi nada más verla

Al llegar a la casa, Mara no ha podido evitar las lágrimas nada más ver al que fuera pareja de Sandra Barrios, con la que está conviviendo. "Te queremos un montón, tu familia, tu madre, tu padre... te queremos un montón. No te puedo decir nada más, sigue así", le transmitía en directo.

Mara le pedía a Juanpi que no le "mirase", porque sino seguiría emocionándose. En un primer momento, el gaditano no podía hacer nada porque permanecía 'congelado' junto a sus compañeros en un juego. Era Mara la única que tenía la palabra y el poder de moverse.

"Estoy esperando fuera a Juanpi", anunciaba. Jorge Javier Vázquez, al escuchar su confesión, no dudaba en preguntarle por los objetivos que tenía fuera de la casa. "Para compartir mi vida y todo con él, intentar recuperar lo bonito que teníamos", lanzaba. Además, le pedía un deseo: "que piense con el corazón lo que está haciendo".

Juanpi, por su parte, asegura que está en un moemento de muchas emociones y que ha tenido buenas sensaciones cuando ha visto a Mara. "He pensado en lo bonito que teníamos fuera, que tengo ganas de estar con ella fuera", aseguraba.

También ha habido momento para lanzar dardos contra Sandra Barrios, la que fuera pareja de Juanpi. "Al final no tengo nada en contra de ella es normal que no nos llevemos bien. Entiendo que le dé consejos", lanzaba Mara.

Eso sí, Mara ha querido hacer un llamamiento a raíz de hablar de la gaditana. "Siempre y cuando se pueda, pedir un poco de respeto. He esuchado barbaridades fuera de lugar, he tenido que dejar de ver esto, nadie se lo merece", comenta.