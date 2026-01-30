Antonio Canales confiesa que ha esperado tres años para vengarse de Belén Ro: ''Le he dado donde más le duele''

GH DÚO 30 ENE 2026 - 16:32h.

Durante una conversación con Carlos Lozano, el concursante confiesa lo que sentía hacia Belén

Carlos Lozano y Belén Rodríguez sellan su despedida en 'GH DÚO' con un apasionado beso con el que terminan en el suelo: "¡Qué sofá más malo!"

Durante la pasada gala de este jueves, en la que hubo doble expulsión, Belén Rodríguez tuvo que abandonar la casa de 'GH DÚO' por decisión de la audiencia. Su salida provocó tristeza en algunos de sus compañeros, pero también ha habido alegrías inesperadas, como la de Antonio Canales.

Antonio Canales ha sorprendido al confesarle a Carlos Lozano durante una conversación el rencor que le guardaba a su compañera, Belén Rodríguez, pero no solo eso, si no que admite que llevaba tres años queriendo vengarse de Belén ella, algo que ha dejado al presentador atónito.

Todo ha empezado con Carlos recriminándole a Canales que hable pestes de Belén Rodríguez y le pide explicaciones, a lo que el concursante contesta: ''Yo la conozco desde que estuve en 'Supervivientes', hemos trabajado en Telecinco juntos. Ella me hizo una campaña en 'Supervivientes' la cual... Yo no es que sea rencoroso, se lo dije a la cara''.

''Me dijo ella: 'Mira, vamos a entrar el hacha de guerra'. Yo le dije: 'Lo entierras tú, yo no. Así que anda con cuidado aquí, porque te lo voy a devolver'. Y se lo devolví. Se lo tenía guardado porque me hizo la vida imposible a mí y a mi hermano. Yo sé dónde llevarla a ella y la he llevado a donde más duele'', explica Canales.

Carlos confiesa que le comprende: ''Se la has pagado bien pagada. Estás en tu derecho, es lo que yo quería hablar contigo, que vas para adelante con eso, pero yo no entendía por qué desayunábamos juntos, todo era muy bonito y de repente, esto'', se sincera el presentador.

''Yo con ella no me he tomado nunca un café fuera. He esperado tres años, tres largos años, digo, te la voy a dar donde más te duele. Porque a mi hermano, que fue a defenderme, no llegaron a la gresca porque está grabado, le dijo que era muy malo, que a ver si se mordía la lengua y se moría'', sigue defendiéndose Canales.

Y le explica su actitud durante la gala a Carlos: ''La única forma de darle fuerte era ahí, en el directo, porque sabía que lo iban a poner, porque no lo hice como sin saber que lo iban a poner. Yo coloqué el sitio, la cámara, porque soy muy estudioso y con las personas que había para poder decir todo lo que pensaba de ella''.

