Antía Troncoso 30 ENE 2026 - 00:06h.

Carlos Lozano y Belén Rodríguez, ¿algo más que una simple amistad?

En las últimas semanas, Belén Ro y Carlos Lozano están mostrando gran complicidad en la casa de 'GH DÚO'. Tanto es así, que los concursantes protagonizaron el primer beso de la edición. Un momento que se producía durante una fiesta y dejaba a todos en shock. Tras esto, el acercamiento entre los dos concursantes está siendo muy comentado y en plena gala, Jorge Javier lanzaba un comentario que provocaba una sugerente propuesta de Belén a Carlos.

Durante la gala del pasado martes, Belén Rodríguez estallaba como nunca después de que Carlos Lozano eligiese a Cristina Piaget para tener una cena a solas. La concursante, muy triste y decepcionada porque su compañero no la hubiese elegido a ella, se rompía por completo en un momento de lo más dramático en el que terminaba pidiendo su expulsión, pese a que Carlos terminase cambiando su elección.

Esta noche, cuando Jorge Javier Vázquez conectaba con la casa, Belén Ro, que en esta gala se mide en un duelo de expulsión con Cristina Piaget, se retractaba tras haber pedido su propia expulsión: "Quiero que se vaya Cristina, quiero quedarme, me arrepiento de lo que dije el otro día. Espero que mi gente no me haya hecho caso. Quiero seguir viviendo esto que es mágico y maravilloso".

La sugerente propuesta de Belén Ro a Carlos Lozano

Tras escuchar las palabras de Belén Rodríguez, Jorge Javier Vázquez hacía un breve apunte sobre ella y el compañero que tenía sentado a su lado, Carlos Lozano: "Qué bonito es el plano que tenéis ahora Carlos y tu", comentaba el presentador con mirada pícara. Ante esto, la comentarista y experta en realities respondía con una inesperada propuesta hacia Carlos. ¡Toda una declaración de intenciones!

"Si no me voy y me toca la suite, le invito. Y le invito comer a dormir y a todo. Aunque no debería. No debería de quererle y sin embargo le quiero", confesaba la concursante con una amplia sonrisa, mientras Carlos Lozano, también muy sonriente, la miraba atentamente.

Sobre este momentazo, Cristina Piaget apuntaba con ironía: "Les deseo lo mejor y sobre todo, habiendo saboreando un buen vino y un buen jamón, se habrá podido tranquilizar así que me alegro mucho de que mi propia cena le haya servido de algo a la señora", una gran pullita que desataba las risas en la casa y el plató.