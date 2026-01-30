GH DÚO 30 ENE 2026 - 09:52h.

Sandra opina sobre Mara tras su tenso reencuentro con Juanpi en 'GH DÚO'

El "superpoder" de Sonia Madoc añade un nombre de última hora a la lista definitiva de nominados en 'GH DÚO'

La visita de Mara a la casa de 'GH DÚO' ha sido breve, pero ha provocado un verdadero tsunami emocional. La novia de Juanpi vivió un reencuentro con el concursante en el que hubo malos entendidos, reproches, pero también besos, abrazos, promesas futuras y incluso una petición de hora sin cámaras. Y es que la extentadora de 'La isla de las tentaciones 9' le reconoció abiertamente a Jorge Javier Vázquez que había cometido una infidelidad a Juanpi con Álex Girona: "Hubo guarreo máximo", fue parte de su confesión. Sobre todo este revuelo, Sandra se ha pronunciado.

Antes de esto, Mara y Juanpi ya se vieron las caras, pero no pudieron tocarse y abrazarse como hubieran querido, pues tanto Juanpi como el resto de sus compañeros debían mantenerse 'congelados'. Las palabras de ánimo de Mara no llegaron del todo a Juanpi, que se quedó bastante frío al ver que su novia no le abrazaba. Esto se lo echó en cara minutos después y ella aprovechó para preguntarle por su inesperado acercamiento hacia su exnovia Sandra. Precisamente es Sandra quien se ha pronunciado sobre esta pareja y parece tener claro lo que piensa sobre Mara.

Sandra se pronuncia tras el reencuentro entre Mara y Juanpi

Tras la gala, Sandra se sincera con Andrea y dice todo lo que piensa de Mara: "Cuando Juan Pablo me lo contó todo, le dije 'espero que no la perdones, ojalá no estés con ella'. ¿Y ahora qué, quiere venir otra vez en San Valentín a darle una flor? No me la creo, lo siento". Andrea comenta que no se esperaba su aparición en la casa y Sandra está de acuerdo con él. A ambos, la actitud de Mara les ha parecido "fría", "falsa" y "de mentira" y Sandra añade que "Te puedes poner nerviosa, ¿pero un 'lo siento, te quiero'? no te puede bloquear".

"No me la creo, no me da la sensación de que de verdad le importe ni de que esté dolida", continúa Andrea y Sandra considera que ella, en su situación, se hubiera arrodillado para pedirle perdón a Juanpi. "Se te ve el plumero desde aquí, prima. Un besito, guapa. Cuando he visto que ni siquiera se ha acercado, me he quedado flipando. No me gusta nada, de verdad", remata Sandra.

