Pedro Jiménez 30 ENE 2026 - 02:07h.

La catalana no ha podido evitar las lágrimas ante la que era una de sus máximas confidentes dentro de la casa de Tres Cantos

Carmen Borrego se ha despedido de la casa de manera definitiva durante la gala de 'GH DÚO' de este jueves tras su salida la pasada semana. Salida por la que este mismo jueves ha pedido perdón en plena gala.

Pues bien, su despedida ha estado llena de confesiones, buen rollo y mensajes, como el que le ha mandado a Anita Williams provocando la reacción en esta totalmente inesperada y entre lágrimas. En primer lugar, la colaboradora ha querido empezar por Carlos Lozano, a quien ve como el granador de la edición. El presentador se ha alegrado mucho de ver a la menor de las Campos: "Te veo feliz y lo demás, fuera".

Tras este primer intercambio de palabras, la exconcursante de 'GH DÚO' no ha tardado en dirigirse a la que era su pareja en el concurso Belén Ro -por cierto, una de las dos expulsadas este jueves durante la gala ante Cristina Piaget- para indicarle que le gusta mucho que haya cambiado y se "haya reconciliado con la casa". Además, también le ha dicho a Cristina Piaget que el público la debe conocer porque, aunque parezca otra cosa, "es una tía muy auténtica".

La reacción de Anita Williams ante el mensaje de Carmen Borrego

En cuanto al resto de concursantes (sobre todo los más jóvenes como Sandra, Juanpi, Andrea...) les ha dicho que tienen que volver a sonreír y a reirse, tras lo que ha querido mandarle un mensaje, concretamente, a Anita Williams: "Has sido la sorpresa de este programa. Esta pulsera que prometí dártela te la voy a mandar para que te la lleven, porque eres una mujer estupenda". Anita Williams ha roto a llorar tras las palabras de la colaboradora.

Una tónica que también han seguido las palabras que le ha dedicado a Raquel Salazar: "Creo que nos hemos entendido más que no. Estás haciendo muy buen concurso... te estaré fuera apoyando porque eres muy grande". Y por último, a Antonio Canales le ha dicho lo siguiente: "¡Qué alegría das! ¡Eres muy auténtico!".