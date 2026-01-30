Pedro Jiménez 30 ENE 2026 - 00:13h.

La pareja de concurso se ha visto envuelta en un acalorado choque sin precedentes durante la gala de 'GH DÚO' presentada por Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez explica el "aparatoso accidente" de Anita Williams en 'GH DÚO' y llama a la tranquilidad: "Está todo bajo control"

Compartir







Carlos Lozano y Cristina Piaget se encuentran en estos momentos en su crisis más profunda en 'GH DÚO'. Los dos han pasado de ser uña y carne a tener un distanciamiento sin precedentes en las últimas horas. Tanto que el "monstruo televisivo" ha llegado a confesar que quiere a Cristina Piaget "fuera de la casa", tras ser preguntado sobre si prefiere que se quede su pareja de concurso o su gran amiga y colaboradora Belén Ro: "Con ella por lo menos tengo un trato. Con Cristina lo he intentado y nada". Unas palabras que han acabado en un tensísimo choque entre Carlos Lozano y Cristina Piaget, aumentando todavía más si cabe su distanciamiento.

Y es que según Carlos Lozano, el comportamiento de Cristina Piaget con él cada vez es peor dentro de la casa, con malas contestaciones y ciertas cosas e idas y venidas que han hecho que este "no aguante más": "Basta ya. Como no se calme... que haga las tareas que hacemos todos y que curre". Cristina Piaget ha estallado ante estas palabras del presentador: "¿Perdona? Quitando esa mañana, lo hago. ¡No mientas! Es una acusación fuera de lugar".

Posteriormente, Jorge Javier Vázquez le ha preguntado a Cristina Piaget si para ella "Carlos Lozano es una rata con dos patas", y la modelo ha desvelado cómo le llama a Carlos Lozano y el por qué: "Para mí es Carlos Trump. De tramposo y porque es una veleta".

Un mote que ha generado las risas entre el resto de concursantes. Lozano no se ha callado ante esto último, asegurando que lo que no hace es ir detrás de todo el mundo, puesto que es lineal en sus actos.

La indignación de Carlos Lozano con Cristina Piaget

Carlos Lozano se ha mostrado muy indignado con Cristina Piaget y también con que tenga unos nuevos aliados (como Raquel Salazar) con los que ahora se lleva genial y hace días "se han dicho de todo": "Yo no lo entiendo...".

Lo que está claro es que Carlos Lozano y Cristina Piaget se encuentran en su crisis más profunda dentro de la casa y habrá que esperar para ver cómo se resuelve la relación de una pareja de concurso que parecía, al abrirse las puertas de la casa de Tres Cantos, infranqueable.