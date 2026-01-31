GH DÚO, en directo: sábado en Tres Cantos
Actualización del estado de salud de Anita Williams tras sufrir un accidente durante la gala de 'GH DÚO'
Tras la salida de Belén Rodríguez, Carlos Lozano busca unirse a Sonia, aunque ésta no acaba de decidirse por ningún grupo
El pasado jueves, Belén Rodríguez y Mario Jefferson abandonaron la casa de GH DÚO, dejando a Sonia Madoc sin pareja y disolviendo definitivamente el trío que formaban Belén, Carmen Borrego y John Guts. La salida de Belén ha dejado a Carlos Lozano sin su principal apoyo, lo que le ha llevado a intentar acercar a Sonia a su bando, especialmente con la vista puesta en las próximas nominaciones. Sin embargo, la cantante no termina de encontrar su lugar en la casa y mantiene una posición neutral entre los grupos. Mientras los dos tríos de jóvenes advierten a Sonia de que Carlos podría estar utilizándola, en un contexto de creciente tensión con él, su compañera Cristina se mantiene al margen, mucho más relajada tras disfrutar del privilegio de la suite.
Anoche tuvieron fiesta, y Sandra Barrios aprovechó para pedirle perdón a Andrea por sus discusiones pasadas. Sandra afirmó que le fallaron las formas, y el italiano, por su parte, confesó que nunca ha querido hacerle daño. Veremos si es una paz duradera.
Música y luz en la suite, y en el dormitorio pricipal. Canales se asoma a éste, tira un beso al aire y saluda: "buenos dias fiesteros de la noche y del jacuzzi, que no dormís nada". En la suite, Carlos es el primero en levantarse, mientras Cristina remolonea en la cama. En el dormitorio, Raquel ha sido la primera, a los jóvenes les está costando un poquito mas.
Canales al sol
Antonio Canales sigue siendo el único habitante despierto de la casa, al menos de momento. Ahora mismo está en el jardín , café en mano, buscando un rayito de sol. Sigue hablando solo, ahora de darle los tres puntos a alguien, pero no me queda claro a quién.
Dobla que te dobla
Seguimos con todos dormidos en la casa menos Antonio Canales. Ha desayunado, y ahora le tenemos doblando trapos en la lavandería: "es la segunda lavadora de trapos que doblo, es lo que toca compi", comenta. Mientras hace las tareas no para de hablar sólo, ha llamado "perro asqueroso" a alguien, pero no he oído a quién. También a declarado su amor a alguien mirando a cámara, pero no ha dicho su nombre. Muy misterioso todo...
Canales madrugador
Buenos días, ya estamos por aquí. Tenemos a Canales levantado, creo que es el único. Ha registrado el almacén, narrando en voz alta la escaséz de comida que hay en la casa. Al final, se ha decidido por coger unas piezas de fruta, y le tenemos ya en la cocina lidiando con la cafetera.