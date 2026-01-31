Actualización del estado de salud de Anita Williams tras sufrir un accidente durante la gala de 'GH DÚO'

Tras la salida de Belén Rodríguez, Carlos Lozano busca unirse a Sonia, aunque ésta no acaba de decidirse por ningún grupo

El pasado jueves, Belén Rodríguez y Mario Jefferson abandonaron la casa de GH DÚO, dejando a Sonia Madoc sin pareja y disolviendo definitivamente el trío que formaban Belén, Carmen Borrego y John Guts. La salida de Belén ha dejado a Carlos Lozano sin su principal apoyo, lo que le ha llevado a intentar acercar a Sonia a su bando, especialmente con la vista puesta en las próximas nominaciones. Sin embargo, la cantante no termina de encontrar su lugar en la casa y mantiene una posición neutral entre los grupos. Mientras los dos tríos de jóvenes advierten a Sonia de que Carlos podría estar utilizándola, en un contexto de creciente tensión con él, su compañera Cristina se mantiene al margen, mucho más relajada tras disfrutar del privilegio de la suite.

Anoche tuvieron fiesta, y Sandra Barrios aprovechó para pedirle perdón a Andrea por sus discusiones pasadas. Sandra afirmó que le fallaron las formas, y el italiano, por su parte, confesó que nunca ha querido hacerle daño. Veremos si es una paz duradera.

