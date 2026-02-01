Antía Troncoso 01 FEB 2026 - 18:52h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' y la actriz tienen un tenso enfrentamiento por los turnos de la prueba semanal

¡Cristina Piaget y Sandra Barrios no se soportan! La concursante de 'La isla de las tentaciones 9' y la actriz han teniendo esta tarde una nueva discusión en 'GH DÚO' por los turnos de la prueba semanal. Un momento de máxima tensión en el que se han lanzado fuertes acusaciones y que ha terminado con Cristina amenazando con abandonar la prueba, algo que afectaría al presupuesto de toda la casa.

El conflicto se producía mientras Sandra y Juanpi se encontraban haciendo su turno en la caja de la prueba. Cristina estaba en el confesionario cuando debería estar con ellos cumpliendo con su turno. Después de que la llamen a los gritos, la concursante sale de hablar con el Súper mosqueada: "El Súper manda y me ha llamado", les decía muy enfadada a sus compañeros.

En ese momento de tensión, Juanpi aprovecha para decirle que, además, ha dejado el plato de pescado sucio: "Te lo voy a llevar a la cama esta noche", le advierte, a lo que Cristina volvía a señalar que estaba en el confesionario y que por eso "no lo ha fregado", porque el Súper manda y la había llamado.

Cristina Piaget y Sandra Barrios tienen un tenso rifirrafe

Seguidamente, Cristina les recalcaba a sus compañeros: "Yo no mando, yo acató órdenes, cosa que vosotros no hacéis, porque robáis y jodéis la marrana las 24 horas del día, provocadores innatos", a lo que Sandra le preguntaba: ¿Quién es la marrana?", y Cristina contestaba contundente: "Tú".

Tras esto las dos tenían un tenso rifirrafe en el que Cristina Piaget le decía a Sandra Barrios: "De verdad vas a conseguir un montón se seguidores... se van a acabar haciendo un suicidio colectivo del aburrimiento". "No vengo aquí a hacer un papel para que nadie me siga", se defendía la exparticipante de 'LIDLT 9', a lo que Cristina le preguntaba:

"¿Vienes a hacerte notar por ser la que más jode o qué? Eres una pesadilla, tía". "Te quieres ir por ahí", le respondía Sandra, a lo que Cristina amenazaba con abandonar la prueba: "¿Le hago caso a Sandra? Me voy por ahí ¿Queréis que me vaya por ahí?", advertía a los gritos dirigiéndose a toda la casa. "No me quieras hacer caso cuando te conviene a ti", contestaba Sandra.

Cristina le decía que no le apetecía hablar más y que respetase su decisión y Sandra le respondía: "Hablaré las veces que yo quiera para eso estoy aquí y para eso tengo boca". Juanpi, muy cansado de la situación añadía, refiriéndose a Cristina: "Qué pesada todo el día "Que quito las manos". Todos los días igual".

