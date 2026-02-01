GH DÚO 01 FEB 2026 - 10:05h.

Manuel González se hizo un tatuaje por Lucía Sánchez que no se ha conseguido borrar

Bronca entre Manuel González y Anita Williams en 'GH DÚO': "¿Tú puedes hablar del tamaño y yo no puedo decir que eres una mentirosa?"

Sábado noche en la casa de 'GH DÚO'. Los concursantes más jóvenes conversan de madrugada y es entonces cuando Manuel González ha comenzado a detallar el significado de algunos de sus tatuajes. Todos tienen una historia detrás, pero uno de los que más llama la atención es el que se hizo por Lucía Sánchez (de la que ha reconocido que se acuerda bastante en este reality), quien fuera su pareja cuando participaron en la tercera edición de 'La isla de las tentaciones'.

Manuel le cuenta a sus compañeros que se ha borrado un tatuaje que se hizo por una exnovia y espera que ella haga lo mismo con el que se hizo por él. En este momento, Sandra le pregunta a Manuel si es el primer tatu que se quita y él reconoce que no, que ya se borró uno... o, mejor dicho, se lo intentó borrar. Concretamente, el tatuaje que se hizo por Lucía. En el brazo derecho, Manuel luce un dibujo que simulan ser una línea de constantes vitales y aclara.

En ese tatuaje de constantes vitales, al inicio, hay una L dibujada: "Este tatuajes es por Lucía. ¿Ves que la L está más borrada, un poquitín más? Me di cinco sesiones... cinco. Era una puta letra. Cuando me la daban se quedaba blanca y yo decía 'ea, al carajo'. Y salía otra vez. Me la borraba otra vez, se quedaba blanca y a los cuatro o cinco días yo decía 'me cago en los muertos'. Me decía la chavala (la tatuadora) 'en quince días te vienes otra vez".

La reacción de Lucía Sánchez al descubrir que Manuel no puede borrarse su tatuaje

Pero, por mucho que Manuel se intentaba borrar la L de Lucía, no se iba. De hecho, cuenta que la propia tatuadora se sorprendía por este inexplicable hecho. "Se lo conté a Lucía porque me dice '¿tienes el tatuaje todavía?' y le digo 'sí, mira, porque no se quita, me lo intenté quitar' y me dijo 'te jodes", cuenta Manu entre risas. Sandra opina al respecto y dice que "esto es porque es la única que te ha querido de verdad". Tras hacer esta confesión, Manuel cuenta que se hizo el tatuaje por "una pelea que tuvimos, un enfado, un mosqueo, y me colé en su casa con el tatuaje. Le gustó".

