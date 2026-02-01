La tensión entre Gloria y Cristina provoca las críticas de los colaboradores

Sigue el programa y ahora toca el turno del tenso enfrentamiento que protagonizaron Cristina y Gloria en el que se profirieron insultos muy hirientes que llevaron a las dos concursantes al límite.

Todo ocurrió porque Cristina descubrió que Gloria tiraba comida en buen estado y eso ella no lo puede permitir. La tensión escaló hasta que ambas se insultaron interviniendo también Sandra, Manuel y Andrea.

Por suerte, a las horas, ambas conversaron para acercar posturas y se pidieron perdón aunque mantienen las distancias.

En plató, todos afean los insultos de ambas, en concreto el que le grita Cristina a Gloria pero la mayoría coinciden en que no se debe tirar comida.