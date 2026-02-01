'GH DÚO: Cuentas pendientes', en directo: Sandra descubre que Sonia la nominó de forma directa
Madrid¡Bienvenidos un domingo más al minuto a minuto de GH DÚO: Cuentas Pendientes!
Esta noche, las máscaras caen, las cuentas se ajustan… y la casa vuelve a temblar. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en la casa, viviremos posicionamientos clave, miradas que lo dicen todo y posibles rifirrafes que pueden estallar en cualquier momento. Hoy, más que nunca, las emociones están a flor de piel.
Conflictos sin resolver vuelven a salir a la luz, la paz no dura mucho tiempo y surgen nuevas alianzas. Reencuentros, reproches, decisiones inesperadas y momentos que pueden cambiarlo todo nos esperan en una gala cargada de tensión, sorpresas y mucha verdad.
¡Os seguimos informando!
La tensión entre Gloria y Cristina provoca las críticas de los colaboradores
Sigue el programa y ahora toca el turno del tenso enfrentamiento que protagonizaron Cristina y Gloria en el que se profirieron insultos muy hirientes que llevaron a las dos concursantes al límite.
Todo ocurrió porque Cristina descubrió que Gloria tiraba comida en buen estado y eso ella no lo puede permitir. La tensión escaló hasta que ambas se insultaron interviniendo también Sandra, Manuel y Andrea.
Por suerte, a las horas, ambas conversaron para acercar posturas y se pidieron perdón aunque mantienen las distancias.
En plató, todos afean los insultos de ambas, en concreto el que le grita Cristina a Gloria pero la mayoría coinciden en que no se debe tirar comida.
Sonia nominó de forma directa a Sandra
Sandra descubre que Sonia la subió a la palestra al nominarla de forma directa.
Sandra se queda sorprendida porque hoy precisamente ha tenido un acercamiento con Sonia pero decide tomárselo como una oportunidad para ver si el público la apoya o no. Aún así deja claro que no quiere irse.
Le dice a Sonia que no se preocupe, que lo entiende y que es un juego. Veremos si esto tiene consecuencias y va a más en las próximas horas.
Anita vuelve a la casa
Los chicos reciben a Anita con mucho cariño y le prometen que la cuidarán y la ayudarán en todo lo que necesite aunque Anita rápidamente dice que solo necesita ayuda para lavarse el pelo y hacerse coletas.
Los compañeros recuerdan el momento del accidente y alaban que Anita solo pensara en seguir buscando la manzana en la prueba.
Arranca GH Dúo: Cuentas Pendientes.
Arranca el debate mientras en la casa los ánimos están caldeados.
La primera sorpresa de la noche se produce cuando Ion Aramendi saluda a Anita Williams que se encuentra en el confesionario dispuesta a volver a la casa. ¡Nos alegramos mucho de tenerte de vuelta, Anita! Y seguro que los concursantes también te reciben con mucha ilusión.