GH DÚO, en directo: domingo tras el "Sábado, Sabadete"

Antonio Canales de GH DÚO
Antonio Canales de GH DÚO. Mediaset Infinity
Ayer no fue un día fácil en la casa de Tres Cantos. La prueba semanal se está haciendo pesada y las tensiones entre los concursantes no ayudan a mejorar el ambiente. Por la mañana, los habitantes de la suite, Carlos y Cristina, descubrieron que les estaban robando comida y trasladaron su indignación al grupo; temen que este comportamiento acarree sanciones o, incluso, suponga perder el reto y quedarse sin suministros ni maletas.

Al resto de compañeros no pareció importarles demasiado e insistían en que la propia Cristina ha robado mucho en la casa anteriormente. Por la tarde, la tensión estalló entre la pareja: Cristina y Carlos protagonizaron un fuerte enfrentamiento que terminó con ella dejando salir las bolas de la caja. Los demás concursantes vieron este gesto como una falta total de compañerismo y no dudaron en recriminárselo.

Para remate, durante la noche, los dos tríos de jóvenes, especialmente Andrea y Manuel, tuvieron nuevos encontronazos con Cristina, a la que parecen querer desestabilizar. Esta presión externa provocó que, al menos por unas horas, Carlos y Cristina hicieran frente común y volviesen a dirigirse la palabra. Veamos qué pasa hoy. Descubre aquí la última hora de GH DÚO.

Canales muy solo

Seguimos con Canales, el único despierto en la casa. Ha desayunado, haciéndole una oda al pan. Y ahora le tenemos en el vestidor, preparando su ropa para la ducha, y buscando con insistencia unas gafas, y sus pijamas calentitos, que al parecer, han desaparecido.

Buscando sus pijamas
Buscando sus pijamas. Mediaset Infinity

Ha pasado por el salón y ha recogido un vaso de la escalera: "dejan los vasos en cualquier parte, yo no quiero que haya mas accidentes".

La señal 2 de Mediaset Infinity nos enseña el dormitorio principal, que sigue a oscuras y con todos dormidos.

Canales, como siempre, el mas madrugador

La oscuridad ha durado poco , ya tenemos a Canales levantado y preparando el café en la cocina. Debe hacer frío porque lleva un gorro de lana puesto.

Canales y su gorro
Canales y su gorro. Mediaset Infinity

Dormidos

Buenos días, ya estamos por aquí. De momento la casa a oscuras, y todos dormidos.
