Canales muy solo

Cristina Piaget y Carlos Lozano tienen una fuerte discusión por la prueba semanal que salpica al resto de la casa: "Egoísta de mierda"

Los robos de comida de la suite ponen en riesgo el éxito de la prueba semanal

Ayer no fue un día fácil en la casa de Tres Cantos. La prueba semanal se está haciendo pesada y las tensiones entre los concursantes no ayudan a mejorar el ambiente. Por la mañana, los habitantes de la suite, Carlos y Cristina, descubrieron que les estaban robando comida y trasladaron su indignación al grupo; temen que este comportamiento acarree sanciones o, incluso, suponga perder el reto y quedarse sin suministros ni maletas.

Al resto de compañeros no pareció importarles demasiado e insistían en que la propia Cristina ha robado mucho en la casa anteriormente. Por la tarde, la tensión estalló entre la pareja: Cristina y Carlos protagonizaron un fuerte enfrentamiento que terminó con ella dejando salir las bolas de la caja. Los demás concursantes vieron este gesto como una falta total de compañerismo y no dudaron en recriminárselo.

Para remate, durante la noche, los dos tríos de jóvenes, especialmente Andrea y Manuel, tuvieron nuevos encontronazos con Cristina, a la que parecen querer desestabilizar. Esta presión externa provocó que, al menos por unas horas, Carlos y Cristina hicieran frente común y volviesen a dirigirse la palabra. Veamos qué pasa hoy. Descubre aquí la última hora de GH DÚO.