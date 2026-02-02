Antía Troncoso 02 FEB 2026 - 00:15h.

¡La casa de 'GH DÚO' ha estallado como nunca! Cristina Piaget y Gloria González han tenido uno de los mayores enfrentamientos hasta la fecha, el cual ha desencadenado en un fuerte cruce de acusaciones y reproches en el que las concursantes han terminado llegando a su límite. Gloria se ha roto en el confesionario y, por su parte, Cristina ha acabado arrepintiéndose de sus palabras.

Todo sucedía por la limpieza de la casa de Tres Cantos. Y es que Cristina había pedido encarecidamente a todos sus compañeros que no tirasen comida: "No hagáis muchas cantidades, que hay tres platos de pasta de ayer", le avisaba Cristina a Gloria. Sin embargo, esta no la hacia caso, algo que molestaba mucho a la concursante, que iba directa a la cocina a sacar los numerosos platos de pasta que tenían guardados: "Habría que comer restos, cojones".

Gloria veía los platos que había puesto encima de la mesa su compañera y decidía tirar cuatro de ellos a la basura. Una acción que hacía que Cristina perdiese los papeles: "¿A ti te parece razonable tirar cuatro platos de pasta?". "Lo que no es razonable es como te pones", le respondía la de Cádiz. "Te he dicho mil veces que no me hagas comida y sigues haciéndola para tirarla".

Cristina Piaget llama "puta" a Gloria González y esta estalla

"Seis platos se han tirado porque haces lo que te sale del chocho, cariño", se quejaba entre gritos Cristina Piaget, a lo que Gloria González le decía: "Eres una sinvergüenza". "Y tú una puta", respondía una Cristina muy enfurecida. "¿Cómo le dices puta a una compañera que lleva toda la mañana trabajando?, saltaba Sandra en defensa de su compañera.

Completamente enfurecida, Gloria iba al confesionario a quejarse de que Cristina la hubiese llamado "puta". Mientras en la casa, la otra involucrada en la discusión le explicaba a sus compañeros que la acusación que le había soltado la hermana de Manuel era más grave : "Es peor sinvergüenza porque es un rasgo de la personalidad, una puta es una profesión, es una funcionaria del amor."

En el confesionario, Gloria perdía los papeles: "¡Me ha llamado puta! ¡Estoy hasta el coño! Encima la defiendo cuando un compañero la desprecia", decía entre lágrimas la concursante, que añadía: "No me arrepiento de haberle robado. Ahora no va a comer ni gambas, ya está bien. Es mala persona". Por su parte, Cristina pedía en la casa que dejasen de provocarla.

Cristina, arrepentida, pide perdón a Gloria por llamarla "puta"

Más tarde, Cristina Piaget acudía al confesionario muy arrepentida: "Reconozco que he pasado. Me ha ofendido y he perdido el control". "Tengo que aprender autocontrol, lo he dicho públicamente", añadía. "Lo mejor que puedo hacer ahora es desaparecer y cuando sea el momento preciso pedir perdón, asumiendo que la he fastidiado", reflexionaba Cristina.

Momentos después, Cristina pedía a Gloria hablar con ella a solas tras recapacitar con Carlos Lozano: "Me he pasado mucho de verdad, no sabía de que manera provocarte, me sentía impotente y he recurrido a lo más bajo". Gloria aceptaba sus disculpas y le decía: "No te preocupes. Yo te pido perdón también y ya está".