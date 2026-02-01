Antía Troncoso 01 FEB 2026 - 23:00h.

Anita Williams vuelve a la casa de Tres Cantos tras sufrir un "aparatoso accidente" en la última gala y actualiza su estado de salud

¡Anita Williams regresa a la casa de 'GH DÚO'! En la última gala, la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' sufría un aparatoso accidente por el que se vio obligada por motivos médicos a abandonar la casa durante un par de días. Esta noche, la concursante volvía al programa y se reencontraba con sus compañeros.

El pasado jueves, Mara, pareja de Juanpi entró a la casa de Tres Cantos para reencontrarse con el de Cádiz y aclarar con él su situación sentimental después de que este descubriera que ella le puso los cuernos. Además, la novia del concursante entraba al reality con una importante misión, esconder una manzana que los concursantes deberían buscar para conseguir la tan ansiada suite.

Fue durante la búsqueda de esta manzana cuando, Anita Williams sufría un percance que la obligaba a ser atendida de manera inmediata por el equipo médico del programa. La concursante, además, se iba del reality hasta que los profesionales determinasen que podía regresar y siempre y cuando ella misma lo considerase.

Anita Williams vuelve a 'GH DÚO' y explica cómo se encuentra

Totalmente recuperada, aunque con el dedo vendado, Anita Williams volvía a la convivencia durante 'GH DÚO. Cuentas Pendiente'. Antes de reunirse con sus compañeros, Ion Aramendi hablaba con ella y le preguntaba sobre su estado de salud: "¡Bienvenida Anita! El jueves nos quedamos todos muy preocupados. Lo primero, ¿cómo estas?" "Con dolor, pero bien. Los peores días ya se han pasado", respondía Anita.

La concursante también le decía al presentador con qué ánimo regresaba a la casa: "En mi casting dije: "Vengo con todo y a por todas", y ahora vengo con medio dedo menos, pero a por todas igual". Ion Aramendi le recordaba a Anita que "está extensa de los juegos y tareas". "Eso dice la doctora, pero lo que pueda hacer lo voy a hacer porque tengo una mano y dos pies también", respondía ella.

Tras este momento, Anita Williams salía del confesionario para reencontrarse con sus compañeros, quienes la recibían con mucho entusiasmo. Entre abrazos y besos, Anita les contaba a sus compañeros cómo se encontraba y les pedía que tuviesen cuidado con su dedo. "Hoy he soñado contigo", le decía Raquel.