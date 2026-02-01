Antía Troncoso 01 FEB 2026 - 22:15h.

Belén Ro habla sobre la razón por la que cree que la audiencia la ha expulsado y señala a una compañera

Cristina Piaget se enfrenta a Sandra Barrios y amenaza con abandonar la prueba semanal: "Eres una pesadilla"

Belén Rodríguez entra al plató de 'GH DÚO'. Cuentas Pendientes', durante la parte del programa que se emite en Mediaset Infinity antes de su emisión en Telecinco, donde Ion Aramendi y los colaboradores la reciben para comentar su paso por la casa de Tres Cantos. La colaboradora y experta en realities explica cuál cree que ha sido el motivo por el que la audiencia la ha expulsado y sorprende a todos con su respuesta.

La semana pasada vivíamos un intenso duelo de expulsión entre Belén Rodríguez y Cristina Piaget, grandes enemigas de esta cuarta edición del programa. Antes de abandonar la casa, Belén Ro se despedía con un apasionado beso de Carlos Lozano en el que terminaban en el suelo y John Guts subía a recogerla en su moto.

Esta noche en plató, Belén Ro explicaba que se sentía "muy orgullosa" de haber salido contra Cristina Piaget y explicaba la razón de esto: "Me voy ante un grandísimo duelo con una grande" Una afirmación que hacía saltar a John Guts, también presente en plató: "Qué vergüenza ver salido como salió contra Cristina, con los porcentajes tan disparados, casi 20 puntos. Fracaso."

La sorprendente razón por la que Belén cree que ha sido expulsada

Al escuchar las palabras de John Guts, el presentador le preguntaba a Belén Ro cuál creía que había sido la causa de que su porcentaje contra Cristina fuese tan elevado y esta sorprendía a todos al responder: "Al cerrar los votos de Carmen teníamos el mismo sector de voto y pasaron a mi". Carmen Borrego, como directa aludida, señalaba: "¿O sea que la culpable soy yo?"

"Si Carmen no se hubiera ido, yo hubiera estado empatada con Cristina, no hubiera habido tanta diferencia", explicaba Belén Ro, a lo que Ion Aramendi le preguntaba: "Entonces, ¿la culpa es de Carmen?". "Un poco sí", contestaba Belén. Algo que molestaba mucho a Carmen, que se defendía: "¡Venga ya! Yo fui salvada por el publico y aún así decidí irme. Si el publico me hubiera dejado nominada hubiese esperado hasta el jueves".