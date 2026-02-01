Estos son los ojos con los que Mónica Hoyos y su hija Luna ven la relación de Carlos Lozano con Belén Ro en 'GH DÚO'

Antes de arrancar la gala 'GH DÚO: Cuentas pendientes', los colaboradores y exconcursantes se reúnen en exclusiva en la plataforma de Mediaset Infinity. Allí, Belén Ro se reencuentra en plató con Mónica Hoyos, la exmujer del que parece ser su nuevo amor.

La colaboradora no ha dudado en sincerarse con la recién expulsada sobre su acercamiento con el expresentador de televisión en el reality, con quien se despidió con un apasionado beso en los labios con el que acabaron en el suelo.

La opinión de Mónica Hoyos sobre el acercamiento de Belén Ro y Carlos Lozano

Uno de los primeros temas sobre los que se le ha preguntado a Belén Ro es cómo han evolucionado sus sentimientos hacia Carlos Lozano tras su salida de la casa: "Le voy a esperar. Tenemos una cena pendiente".

Su exmujer, presente en el plató, no duda en dar su más sincera opinión sobre si les ve como pareja o no pues lo conoce "muy bien": "He dado el visto bueno y un revolcón hay". Y, aunque la colaboradora de televisión confiesa, "lo echo de menos", también asegura ser consciente de que "es algo que ha pasado en el concurso, que es un micromundo que no tiene nada que ver con la realidad".

Mónica Hoyos, quien estuvo "hace ya muchos años" con Carlos Lozano, lo cierto es que opina que el concursante "merece tener una buena pareja, merece tener una mujer que lo quiera, que de verdad sea una buena compañera y que lo acompañe".

Además, durante la gala en abierto, Mónica Hoyos confirma los ojos con los que ve este acercamiento Luna, la hija que tienen en común: "Confirmamos que le cae bien porque ha visto que apoyas a su padre en diferentes momentos que en una casa cuando estás con mucha gente que te llevas mal es, a veces, necesario".