Ion Aramendi trae la prueba definitiva que desenmascara al autor del cisma escatológico que provocó en enero un enfrentamiento entre Sandra Barrios y Carlos Lozano puesto que la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' tenía la certeza de que éste había sido el autor de un "derrape" en el baño y no quería limpiarlo.

Esta es un video con las horas en las que se produjeron los hechos y el orden en el que fue utilizado el aseo de la casa de 'GH DÚO'. Muy atentos al recopilatorio, los concursantes no pueden ocultar su reacción cuando descubren quién fue el presunto autor, sobre todo Carlos Lozano.

La reacción de Carlos Lozano a la prueba definitiva

"¡Gracias, por fin! ¡Tres horas después!", es la genuina reacción de Carlos Lozano al ver el vídeo en el que se muestra al presunto autor. "Bueno, ya está, no pasa nada. Si Sandra me pidiera disculpas, tampoco pasaría nada", responde al ver a su compañera, quien le acusó de ser el que lo hizo, entrar en el salón de la casa sin haber visto la prueba.

Sin embargo, quien supuestamente fue el autor por las horas del video, se justifica: "Yo no he podido ser porque solo puedo hacer pis porque me cuesta hacer otras cosas con tanta gente fuera". "O sea, que la caca ha caído del techo. Si haces pis verías que hay zurraspas ahí, ¿no?", le increpa Carlos Lozano. "La verdad que no me di cuenta", contesta el concursante.