Sube la tensión en los posicionamientos previos a la gala de expulsión en los que Cristina Piaget decide dedicar un inesperado gesto a sus compañeros

Durante la gala del domingo de 'GH DÚO: Cuentas pendientes', los concursantes se posicionan para alegar quién quieren que se vaya el próximo 'Superjueves' y por qué. Sin embargo, la tensión sube a medida que los habitantes de la casa de Tres cantos se van colocando detrás de Cristina Piaget.

Ion Aramendi interrumpe este momento e intenta rebajar la tensión con un comentario irónico: "Lo que no voy a tolerar es que os llaméis desertores". Y es que la modelo y Gloria han protagonizado en los últimos días un brutal enfrentamiento que se ha hecho viral en redes tras denominarla "puta" y justificarlo asegurando que es "una profesión, funcionaria del amor".

"No se puede tolerar semejante falta de respeto. Desertor es una palabra que no se puede utilizar", insiste el presentador. Sin embargo, los concursantes no entienden la broma y preguntan por los calificativos empleados durante aquel enfrentamiento. "Está claro que no pilláis la ironía, vale. Escuchadme, las palabras gruesas son horribles. Desertora es una chorrada, iba con ironía pero no lo habéis pillado. No pasa nada, continuamos", responde Aramendi.

Es cuando llega el turno de Anita Williams, quien acaba de reincorporarse a la casa, cuando las cámaras pillan a Cristina Piaget con un inesperado gesto hacia sus compañeros.

La reacción de sus compañeros al gesto de la modelo

Mientras el presentador le indica a la catalana que, al haber estado unos días fuera, puede o no posicionarse, las cámaras interceptan a la modelo dedicándoles un inesperado gesto a sus compañeros. Es la propia Anita Williams quien le delata al situarse detrás de ella: "Yo tengo un dedo y medio pero para ti también hay. Este es el respeto que tiene esta mujer".

"Yo entiendo que sea muy gracioso verla desde casa porque la verdad que es un meme constante con el buen respeto al meme. Pero cuando la tienes aquí, a veces agobia bastante", señala la catalana tras explicar el motivo por el que le gustaría que fuera la expulsada.