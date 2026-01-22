GH DÚO Madrid, 22 ENE 2026 - 22:57h.

Así ha sido el tenso momento entre ambos por una razón ligada a las necesidades básicas de todo ser humano

Antonio Canales manda un mensaje a 'GH DÚO' tras su abandono y sus compañeros reaccionan con aplausos: "Pronto os lo contaré"

Compartir







Desde que Sandra Barrios aterrizó en 'GH DÚO', la joven influencer tenía claro que existía alguien en la casa con el que no estaba haciendo buenas migas. Este no era otro que Carlos Lozano, contra el que lanzó acusaciones de distanciamiento hacia ella.

El último enfrentamiento entre ambos ha estado marcado por una cuestión escatológica. La gaditana le reprochaba una actitud un tanto pulcra. "Está la tapa del váter salpicada de mi*rda y he limpiado el baño hace 3 horas", lanzaba sin tapujos Sandra Barrios.

El episodio ocurrido en la casa vinculado al váter del baño

Según ella, el último en hacer sus necesidades antes de que entrase en el baño era Carlos Lozano. Por eso no dudó en arremeter contra él. "Alomejor no te has dado cuenta de que se ha manchado sin querer", aseguraba. El televisivo se defendía de las graves acusaciones que le reprochaba su compañera. "¿Crees que voy a hacer esa guarreria?", le cuestionaba.

Jorge Javier Vázquez le pregunta en directo a Barrios si había podido finalmente hacer sus necesidades tras el episodio. "Con asco, pero sí", contestaba. "No era derrape, era la taza y estaba llena de lunarcitos. El culpable del grafiti salió de aquí", apostillaba.

Lozano se seguía defendiendo de las palabras de Sandra Barrios en directo. Como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia, el comunicador aseguraba que tenía su conciencia tranquila. "Yo sé lo que hago, es una acusación muy fea", decía.

Además, señalaba que Anita Williams pudo comprobar cómo detrás de él habían entrado más personas en el baño de la casa. "Yo me conozco, sé quien soy. Anita supo y vio que después de mí entro mas gente", aclara.

Y Lozano concluía con que esperaba un 'perdón' de su compañera. "Si sabes que yo no he sido pide disculpas", le transmitía. "No sé si ha sido tú o no", respondía Sandra Barrios.