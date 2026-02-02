Carolan 'La Berraca' y Miriam 'Harley Quinn' se enfrentaron a un brutal combate

No te pierdas nada de 'The Ultimate Warrior': disfruta de todos los capítulos en Mediaset Infinity

Compartir







Miriam ‘Harley Quinn’ y Carolan ‘La Berraca’ protagonizaron uno de los combates más intensos de la segunda edición de ‘The Ultimate Warrior’. Una pelea que en la que la canaria se alzó con la victoria y donde vimos a su compañera ser atendida por el equipo médico.

La ‘barbie letal’, que así es como la han apodado algunos de sus compañeros, terminó la pelea con la cara cubierta de sangre por una herida que le ocupaba media frente y que el médico le tuvo que coser enseguida. Mientras ella era atendida, la canaria no pudo evitar derrumbarse y rompió a llorar al ver a su rival convaleciente.

Miriam reaparece en la villa tras ser atendida por los médicos

A las pocas horas del combate, Miriam ‘Harley Quinn’ reaparecía en la espectacular villa de ‘The Ultimate Warrior’ y despertaba el interés de sus compañeras, que querían ver la cicatriz que le había quedado tras el combate. “Me ocupa media frente, vais a flipar. Han sido ocho puntos”, declaraba, mientras Yess y Carolan la miraban impactadas.

“Cuando me vean mis padres, van a decir: ‘¿Qué te han hecho?’”, declaraba la que presentaba heridas en su rostro. A lo que Yess le respondía: “Te ves más sexy así”. Un comentario de lo más divertido que desataba las risas de Miriam, que ha afrontado su derrota con muchísima deportividad.