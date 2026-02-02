Una de las participantes no da el peso, por lo que podría quedarse fuera de los combates finales

Disfruta de todos los episodios de 'The Ultimate Warrior', el reality de MMA de Mediaset Infinity

Compartir







Misho y Guanyar han irrumpido en el ‘Climent Club’ para dar una noticia de vital importancia en ‘The Ultimate Warrior’: “Señoras y señores, llegó el momento de seleccionar los combates para la segunda y última ronda”, declaraban los presentadores del reality de MMA de Mediaset Infinity.

Ha sido tras esa frase cuando los entrenadores de ‘The Climent Club’ y ‘The Black Panther’ han tenido que empezar a formar los duelos. Un proceso en el que se han encontrado con una dificultad, ya que una de las luchadoras ha estado a punto de quedarse fuera de la competición por no dar el peso.

The Climent Club y The Black Panther forman los duelos

‘The Climent Club’ ha decidido que la primera pelea la protagonicen Ibrahim ‘El lobo’ y Franco Tenaglia: “Se metió en mi camino y tengo que destruirlo, como haría él. El lobo es el único animal que se pudo domestica y lo convertimos en mascota”, declaraba el argentino.

Por otro lado, el equipo de los que fueron entrenadores de Topuria han decidido que el otro enfrentamiento lo tengan Chuki y Fer: “Los dos luchamos por un sueño, así que… Que gane el mejor”, decía el primero, tras saber que ‘El Caballo’ era su rival.

El primer combate femenino que se ha decidido es entre Yess y Carolan ‘La Berraca’: “Así puedo demostrar de lo que puedo ser capaz”, decía la canaria, sabedora de la dificultad de enfrentarse a su oponente. “Fuera podemos ser hermanas, pero dentro de la jaula nos tenemos que arrancar la cabeza”, decía Yess.

Abenohara podría quedarse fuera de ‘The Ultimate Warrior’

Por último, tras haber formado todos los duelos, solo quedaban Sarah ‘The Wrestler’ y Abenohara Navarro por emparejar. Lo que pocos se imaginaban era que la permanencia en el concurso de la segunda estaba pendiente de un hilo.

Misho ha anunciado que la canaria no había llegado al peso de Sarah, un problema al que ya se había enfrentado al inicio de ‘The Ultimate Warrior’, cuando tampoco consiguió los datos esperados en el primer pesaje oficial.

Es por eso que la organización del programa ha dejado que sea Sarah ‘The Wrestler’ la que decida si quiere convertirse directamente en finalista del reality de MMA de Mediaset Infinity o si le da la oportunidad a Abenohara de luchar, pese a que no dé el peso.

¿Qué habrá decidido? No dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia para descubrir cuál es la elección que ha tomado la luchadora.