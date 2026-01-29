Sarah 'The Wrestler' no ha podido evitar romper a llorar al hablar de una de las personas más importantes de su vida

Sarah ‘The Wrestler’ no ha podido evitar emocionarse al hablar de la que es una de las personas más importantes de su vida. La luchadora de ‘The Ultimate Warrior’, el reality de MMA de Mediaset Infinity, ha roto ha llorar y se ha sincerado como nunca sobre sus sentimientos por el que es su pareja.

Todo ha empezado cuando Tania ‘Valquiria’ le ha dicho a su compañera que su novio, el reconocido luchador de MMA Enrique (Wasabi), y ella hacen “una pareja de primera”: “A mí me gusta. Nuestra pareja nos tiene que entender”, decía ella, haciendo alusión a que el amor de una luchadora tiene que comprender cuál es el mundo en el que se mueven.

Ha sido empezar a hablar de él y la luchadora no ha podido evitar romperse. Ante las cámaras de ‘The Ultimate Warrior’, Sarah ‘The Wrestler’ ha dejado claro que está de lo más enamorada de su chico y que ambos hacen el equipo perfecto.

“Es mi persona de confianza. Cuando voy a pelear, es el que me dice lo que debería hacer y confío plenamente en él (..) Lo de compartir tu vida, que es el deporte, con la persona que amas… No os imagináis el vínculo tan grande que se crea”.