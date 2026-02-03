Juanpi Vega consuela en 'GH DÚO' a Sandra Barrios al verla llorar al pensar en su novio

Ana Carrillo 03 FEB 2026 - 15:20h.

Sandra Barrios se ha roto al recordar a su novio y Juanpi Barrios se ha convertido en su principal apoyo

Juanpi Vega y Sandra Barrios se han convertido en un apoyo importante el uno para el otro en la casa de Tres Cantos. Tras su ruptura debido a sus mutuas infidelidades en 'La isla de las tentaciones 9', los gaditanos han conseguido limar asperezas en 'GH DÚO' y ella le ha confiado a él su temor a que su novio, que es un chico anónimo de su pueblo, no la esté echando de menos.

Hace unas semanas, la amiga de Almudena Porras contó en la casa que conoció a su actual pareja en un pub de su pueblo en septiembre, poco después de su ruptura con Andrea Sabatini, y que comenzaron a salir a las pocas semanas. También explicó que él la apoya en su deseo de participar en 'GH DÚO' pero que no le gustaba la televisión y que prefería seguir siendo anónimo.

Pese a que todo estaba bien antes de su entrada en la casa, a Sandra le ha comenzado a preocupar que su novio se haya dado cuenta de que no la echa de menos y que eso indique que no está enamorado y que no quiera seguir adelante en su relación con ella. Juanpi ha intentado quitarle esa idea de la mente y ha conseguido hacerla reír con una de sus ocurrencias tras lo cual han terminado abrazados en el sofá. Puedes ver la escena al completo en el vídeo que encabeza este artículo.

