Carlos Lozano, entre lágrimas en 'GH DÚO' al acordarse de una persona muy especial para él: "Es inaguantable"
El presentador, derrumbado al recordar a alguien fundamental en su vida: "Me ha tocado hoy y ya está"
Jorge Javier se pone serio con los concursantes ante las duras faltas de respeto en directo: "No podéis caer en esos comportamientos"
La gala de 'GH DÚO' que se ha emitido en Telecinco este jueves ha resultado muy pero que muy complicada para Carlos Lozano. El que fuera presentador de Telecinco durante tantos años no ha podido evitar emocionarse después de verse envuelto en una gran bronca entre Cristina Piaget y Sonia Madoc, salpicándole a él y acabando totalmente superado tras defender a su pareja de concurso y verse acorralado por el otro bando de la casa. Y es que el modelo se ha acordado de alguien muy especial para él.
Jorge Javier Vázquez ha conectado con la casa en directo y al ver a Carlos Lozano llorando en plena soledad (el resto de concursantes se encontraban en el confesionario) no ha dicho nada que ya el también presentador se ha lanzado a explicar el motivo de sus lágrimas: "He empezado así... antes de la gala ya estaba emocionado. Y luego ya viendo esto se me ha ido y me he vuelto a emocionar. Es lo que hay".
Carlos Lozano se acuerda de su hija... y de su madre
Carlos Lozano ha confesado que se ha acordado de su hija que comparte con Monica Hoyos, Luna: "Me he ido fuera al exterior... hay veces que te sientes así. No te preocupes Jorge. En la vida hay que llorar también", ha dicho un Carlos Lozano que ha asegurado que, a pesar de este momento de bajón, está "bien y fuerte por dentro". "Esto es inaguantable. Tendrías que estar aquí", le ha dicho a Jorge Javier Vázquez.
"He empezado así antes de la gala y menos mal que me he cortado porque he dicho: 'Vaya gala que me espera'. No te preocupes Jorge, me imagino que todos lloramos y tú también. Son emociones", ha añadido Carlos Lozano. Un Carlos Lozano que se le ha venido a la mente otra persona muy pero que muy especial para él: "Que mi madre no me vea así... que estoy bien. Yo soy así, no puedo cambiarlo. ¿Qué quieres que haga?".
Jorge Javier ha reconocido que al ver cómo estaba Carlos Lozano había intuido que se estaba acordando de su madre, clave en su vida y que ha estado en los momentos más difíciles del veterano concursante. Un veterano concursante que ha dicho que cuando uno participa en 'GH DÚO' no debe acordarse del exterior: "Si no te pasa esto... pero escuchando lo que hacen, se te quitan las ganas de llorar. Pero en la soledad piensas un poco. Me ha tocado hoy y ya está".