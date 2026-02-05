"Pero... ¿Ha participado?": Los colaboradores de 'Vamos a ver' sentencian el concurso de Mario Jefferson

telecinco.es 05 FEB 2026 - 20:00h.

Adriana Dorronsoro y Pepe del Real no tienen piedad con el recién expulsado. Tachan su paso por la casa de "invisible" y "soso", criticando su silencio ante los ataques a Cristina Piaget

Los colaboradores, tajantes ante el abandono de Carmen Borrego en 'GH DÚO': "Es la nueva Oriana"

Compartir







La audiencia de 'GH DÚO' ha dictado sentencia y la casa de Guadalix de la Sierra tiene un habitante menos. Mario Jefferson se ha convertido en el segundo expulsado del reality, poniendo fin a un concurso que prometía risas e imitaciones pero que, según muchas personas, se ha quedado a medio gas. Tras su salida, llega el momento del análisis en los platós de Mediaset, y los colaboradores de 'Vamos a Ver' no han tardado en hacer leña del árbol caído.

Si Mario esperaba un recibimiento caluroso por parte de la crítica, la realidad es bien distinta. En el vídeo, Adriana Dorronsoro y Pepe del Real valoran su paso por el programa y coinciden en un valoración: su presencia ha pasado totalmente desapercibida.

La invisibilidad de Mario

Para Adriana, la expulsión de Mario no supone ningún drama para la trama del reality, ya que su opinión es clara y refleja lo que una gran parte de la audiencia piensa: que el cantante no se ha mojado lo suficiente. "Me da lo mismo que se vaya o que se quede", asegura la periodista con total indiferencia.

Dorronsoro justifica su postura argumentando que el concursante no ha generado contenido relevante durante su paso por el programa: "En esa casa ni lo he visto, así que me da igual". Una postura que choca con las expectativas que había puestas en él como perfil cómico.

"El tío más soso de la historia"

Pero si Adriana ha sido indiferente, Pepe del Real ha sido implacable y ha tirado de ironía nada más preguntarle: "¿Pero Mario Jefferson ha participado en el reality?". Tras la broma, Pepe se ha puesto serio para otorgarle un título: "Me ha parecido el tío más soso que ha pasado por un reality".

Más allá de esto, el colaborador también ha señalado una actitud que le ha decepcionado: su falta de compañerismo y valentía. Ha recordado momentos específicos de tensión, como cuando la casa se volcaba contra Cristina Piaget. Según Pepe, Mario "ha visto cosas muy feas" y, lejos de defenderla o mediar, optó por callarse. "Él era testigo, se callaba y no participaba". Un silencio cómplice que, a juicio de los colaboradores de 'Vamos a Ver', le ha costado la expulsión.

Dale play al vídeo y escucha las declaraciones sin filtros de Adriana Dorronsoro y Pepe del Real y juzga tu mismo si el cantante ha sido realmente el concursante "más soso".