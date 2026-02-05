GH DÚO 05 FEB 2026 - 23:23h.

Estalla la tensión como nunca entre los dos bandos en pleno directo de 'GH DÚO'

¿Nuevo 'affaire' a la vista en 'GH DÚO'? Carlos Lozano y Cristina Piaget protagonizan por sorpresa un acercamiento de lo más cómplice

Compartir







La prueba semanal del Súper en la que ha propuesto a los concursantes de 'GH DÚO' ser una ameba ha traído mucha cola durante la gala de hoy. Tras un vídeo en el que se veía un posible tonteo entre Carlos Lozano y Sonia Madoc y a una Cristina Piaget supuestamente "celosa" de este acercamiento, esto ha terminado con un durísimo enfrentamiento en directo entre los dos bandos de la casa de Tres Cantos. Por un lado, Carlos y Cristina y por otro, el resto.

Tras el conflicto, el presentador, Jorge Javier Vázquez, se ha tenido que poner serio con todos los concursantes porque hay cosas en este debate que no le han gustado: "Tenemos que ser muy conscientes de lo que decimos", comenzaba el presentador. Con una aplaudida intervención, el presentador ha recordado que Gran Hermano es un juego, pero que cuando se sobrepasan ciertas líneas, el espectáculo se convierte en algo “muy desagradable” y “cutre de ver”.

El mensaje del presentador

El alegato fue dirigido a toda la casa, subrayando la responsabilidad que tienen como personajes públicos seguidos por miles de espectadores. El presentador insistió en que no se pueden normalizar comportamientos “barriobajeros” y reprochó directamente a Sandra sus palabras hacia Carlos Lozano.

Además, defendió la trayectoria profesional de Carlos y recordó la importancia de respetar a quienes llevan décadas en televisión. Aunque reconoció el éxito y la fuerza de las nuevas generaciones, pidió humildad y respeto hacia quienes han abierto camino en el medio. El momento derivó en un cruce de reproches entre varios concursantes, con acusaciones de favoritismos por parte de Sandra. Este discurso ha tenido una reacción positiva entre todos los concursantes, que han entendido el mensaje del presentador.

PUEDE INTERESARTE Manuel y su grupo irrumpen en la suite disfrazados para cantar en plena madrugada: la reacción de Cristina Piaget y Carlos Lozano

Estalla la tensión como nunca entre los dos bandos

Gritos, acusaciones y descalificaciones se intercambiaron en el sofá antes de la reprimenda de Jorge Javier Vázquez. Manuel afirmó que Cristina le dijo que a Sonia "le gusta buscar guerra", algo que la concursante ha negado y le ha pedido a su compañero Carlos que le defienda: "Di algo, por favor", pedía la modelo muy enfadada. "Me has llamado 'calienta braguetas' porque Carlos estaba conmigo. Eso es algo muy feo entre mujeres. Yo he confiado en ti, vergüenza", gritaba la cantante.

Jorge Javier Vázquez ha intentado moderar el debate, pero no ha habido manera. Carlos Lozano ha continuado con la bronca y ha negado la acusación: "Sois unos falsos todos, ¡qué gente!", estallaba él.

El comentario de Sandra a Carlos Lozano

Uno de los peores comentarios lo ha pronunciado Sandra: "Me dijo que tenía buenas caderas y que ojalá estuviera yo delante. Te saco 30 años, eres un asqueroso", decía refiriéndose a Carlos Lozano por, presuntamente, restregarse a ella durante la prueba. "Qué quieres insinuar", respondía él. Estos comentarios no han gustado nada a Jorge Javier Vázquez.