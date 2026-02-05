GH DÚO Madrid, 05 FEB 2026 - 22:32h.

El dúo está más cerca que nunca en la casa más famosa de la televisión: ya puedes ver las imágenes

Sonia Madoc vuelve a estar del lado de los más jóvenes

Compartir







Tras el acercamiento entre Andrea y Anita Williams, un nuevo dúo de concursantes vuelve a protagonizar un posible 'affaire' en 'GH DÚO'. Esta vez, son Carlos Lozano y Cristina Piaget quienes parecen haber olvidado sus disputas pasadas y empiezan una bonita historia en el concurso.

Así lo hemos podido ver en unas imágenes en el 'reality' de Telecinco, donde los dos acercan posturas y se intercambian abrazos y besos antes de dormir. Lozano lo hace después de haber tenido una efímera aventura con Belén Ro, a quien llegó a besar en pleno directo antes de ser expulsada de la casa más famosa de la televisión.

Ahora, el mítico presentador de televisión decide hacerle masajes a su compañera Cristina Piaget, quien le transmite que son "animales de snagre caliente". Pero hay más momentos de amor y miradas cómplices entre una y otro.

Piaget, a Lozano: "Tuve la premonición de que iba a pasar algo"

Lozano le transmite a su compañera que ha tenido "un sueño horrible". Piaget, al escucharlo, decide darle amor y caricias como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia. "Ha sido todo pesadilla, ¿estás bien?", le lanza en un momento lleno de ternura.

La modelo también le cuenta en otro instante lo que intuía que iba a suceder entre ambos. "Tuve la premonición de que iba a pasar algo", le cuenta entre más abrazos. Parece ser que han reconectado bastante en los últimos días, después de un comienzo lleno de conflictos.

Si en un primer momento Lozano decidía darle su apoyo y salir en su defensa ante los constantes desencuentros con el resto de la casa, el televisivo luego cambió su forma de ver a su compañera y protagonizó intensos rifirrafes. Ahora, han reconectado y parece que su historia ha dado un giro de 360 grados en el 'reality'.