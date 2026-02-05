Franco Tenaglia relata su dura vida en 'The Ultimate Warrior': "Vengo de la mafia, de la calle"

Franco Tenaglia no ha tenido una vida fácil y es algo de lo que ha hablado en numerosas ocasiones en ‘The Ultimate Warrior’, el reality de MMA de Mediaset Infinity. El luchador tuvo que aprender a defenderse desde pequeño y ha sido él mismo el que ha relatado en el programa de Misho y Guanyar todo por lo que tuvo que pasar.

“Yo vengo de la mafia, de la calle y ahí todo el rato te quieren bajar y no solo físicamente, también financiera y emocionalmente. Tenía que estar preparado todos los días y estar con la cabeza maquinando estrategias para sobrevivir”, decía el que es uno de los luchadores más respetados de esta disciplina deportiva.

La dura infancia de Franco Tenaglia

El participante ha explicado que tiene mucha “experiencia de vida” y que tuvo que hacer “cosas ilegales” durante mucho tiempo: “No conseguía trabajo porque no tenía papeles”, declaraba. “Pude conseguir pasaporte italiano y ahí empecé a hacer cosas normales”, apuntaba.

En su conversación con el equipo del programa, el luchador de ‘The Ultimate Warrior’ ha contado varias anécdotas que dejan claro que su vida no ha sido un camino de rosas. Si quieres descubrir el resto del relato, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.