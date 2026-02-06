Antonio Canales se sincera sobre su vida sentimental en 'GH DÚO' y confiesa que tiene pareja: "Estoy muy enamorado"
El bailaor se ha abierto en canal en pleno directo: "Ya hace unos años..."
Instantes antes de la expulsión de Sonia Madoc, Antonio Canales -quien se la ha jugado hasta el último momento con la cantante por mantenerse en 'GH DÚO'- ha mantenido un intercambio de palabras con Jorge Javier Vázquez en donde ha desvelado... ¡que tiene pareja! El bailaor se ha confesado y se ha abierto a nivel amoroso ante el presentador y todos los televidentes como pocas veces le hemos visto dentro de la casa.
Todo ha ocurrido cuando Sonia Madoc, intentando restarle importante al momento tan tenso que estaba viviendo junto a Antonio Canales, ha apuntado que fuera tienen de todo: "Tenemos todo, una vida, una profesión, una familia, unas parejas y seremos felices tanto aquí como fuera".
Estas palabras de la cantante han desatado la sincera frase de Jorge Javier: "Tenéis de todo", tras lo que se ha dirigido a Antonio Canales para preguntarle si "también tiene pareja", puesto que la cantante ya ha confesado en alguna que otra ocasión que sí la tiene, sin tampoco dar muchos detalles sobre ello.
Antonio Canales confiesa que está "muy enamorado"
"Si pudiéramos llamarlo así... sí, tengo a quien me ama y a quien amo", ha dicho Antonio Canales, sin llegar a revelar su nombre. "Ya quedaremos juntos y ya te lo confesaré. Estoy muy enamorado, la verdad que sí. Ya hace unos años... eso va poco a poco. Vivimos 'juntos, pero no revueltos'. Es una forma de vivir juntos... pero cada amor es diferente", ha añadido el artista.