¡Locura total en el confesionario de 'GH DÚO'! Un fuerte estallido de Cristina Piaget acaba con Sandra haciendo un calvo

¡Locura total en el confesionario! Un fuerte estallido de Cristina Piaget acaba con Sandra haciendo un calvo
El momento de los concursantes en el confesionario durante la gala.. telecinco.es
En un momento de la gala de 'GH DÚO' marcada por las tensiones en la que los concursantes esperaban en el confesionario mientras Jorge Javier Vázquez hablaba con un Carlos Lozano completamente roto en el salón, el presentador era alertado de que se estaba liando entre los participantes y conectaba con este lugar en directo.

Cuando mostraban lo que estaba pasando en el confesionario podía verse a Sandra haciendo un baile mientras Cristina Piaget se mostraba enfadada y ante las palabras de la concursante, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' no dudaba en hacer un calvo, lo que no se esperaba es que en ese momento iba a conectar Jorge Javier con ellos, mientras Antonio Canales reaccionaba: "Estoy flipando".

Los concursantes explicaban que Cristina Piaget había estallado intentado salir del confesionario, lo que esta no negaba: "Necesitaba salir". Pero esto no se quedaba aquí, Cristina preguntaba si querían que hiciera lo mismo que Sandra y enseñar el culo, pero finalmente reaccionaba con un corte de mangas: "Creo que están viendo familias con niños, si para ganar hay que enseñar el culo no contéis conmigo". Pero Jorge Javier le decía algo ante esto: "Prefiero ver a Sandra hacer un calvo que a ti un corte de mangas".

Tras este momento, Cristina Piaget sufría un gran bajón y hablaba a solas con Jorge Javier en el confesionario: "Se me ha ido, estaba encerrada y no quiero dar esa imagen. Me siento fatal conmigo misma". A la que el presentador animaba: "Lo bueno es que siempre se puede empezar de nuevo, ya pasó, si no quieres dar esa imagen no la des".

"Lo que he hecho es impresentable, ¿qué hago ahora?", preguntaba la concursante y Jorge Javier le daba unas palabras de ánimo: "Tampoco has matado a nadie, si te lo estás pasando bien y estás siendo feliz en el concurso aprovéchalo. Ahora vas a salir a salir ahí y a comerte el mundo, la gente quiere conocerte más, los artistas nos debemos al público". Palabras que emocionaban a Cristina y hacía que volviera a la casa.

