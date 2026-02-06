Pedro Jiménez 06 FEB 2026 - 00:57h.

Belén Ro ha regresado a la casa de 'GH DÚO' y su entrada no está dejando indiferente a nadie. La colaboradora y exconcursante de esta edición del reality de Telecinco tiene una misión: ser la duquesa y "la que manda". Es por ello que ha tenido que nombrar a tres esclavos y la amiga de Carmen Borrego no se lo ha pensado: Antonio Canales, Raquel Salazar y Manuel González han sido sus elegidos, con quien ha tenido tensos choques al desvelarles que será su jefa durante unos cuantos días... ¡y que ha acabado con algunas como Raquel Salazar queriéndose ir de la casa de 'GH DÚO'!

Y es que una "bestia televisiva" ha estado en el interior de una caja hasta más o menos el ecuador de la gala de este jueves, cuando Carlos Lozano, tras las indicaciones de Jorge Javier Vázquez, ha procedido a abrir dicha caja: "Dentro hay un ser peligroso. Una auténtica alimañana televisiva. Una fiera encerrada de esas que cuando abren la jaula arrasan contigo. ¡Abre la caja por favor!". "¡Coño Belén!", ha exclamado Carlos Lozano, tras lo que ambos se han dado un emotivo abrazo.

Los dos nos han dejado un momento lleno de confesiones y también de emociones. No es para menos: ambos hicieron muy buenas migas dentro de la casa y la marcha de Belén Ro del reality dejó un vacío interior muy grande en el presentador. Jorge Javier le ha preguntado a Carlos Lozano en un momento dado quién le gusta más. "Las cosas que tenga que hablar con Belén las hablaré... y con Cristina no creo...", ha señalado el concursante, ante el "sí" que ha respondido Belén Ro sobre si haría edredoning con Carlos Lozano o no.

Lo que está claro es que... ¡aquí hay amor! De hecho han protagonizado un fogoso beso y se han lanzado a bailar, ante la petición de Jorge Javier Vázquez.

La misión de Belén Ro dentro de la casa de 'GH DÚO'

Más adelante, Jorge Javier Vázquez ha indicado cuál va a ser la misión de Belén Ro dentro de la casa: ha entrado vestida de una manera un tanto peculiar y futurista debido a que será la 'Belecsa' de la casa. Esto se traduce en que esta semana se lo pedirán absolutamente todo y ella no moverá ni un solo dedo. Además, ha elegido a tres sirvientes que van a cumplir todos los deseos del resto de la casa: masaje, café, comidas... todo lo que Belén Ro decida.

Belén Ro ha escogido a Antonio Canales, Raquel Salazar y Manuel González. Tres concursantes con los que luego, en la sala de 'GH DÚO', ha tenido sus más y sus menos a la hora de contarles cuál será su misión en la casa y desvelarles que les había elegido a ellos.

Raquel Salazar, al límite en el confesionario

Finalmente, Raquel Salazar ha acabado fuera de sí y queriéndose ir de la casa de 'GH DÚO' después de que Belén Ro les dijera cuál es su misión y lo que tendrán que hacer, y le llamase -según la concursante- "machista". La madre de Noemí Salazar ha ido al confesionario y tras un intercambio de palabras con el presentador de 'GH DÚO', ha regresado más tranquila y ha confirmado que seguirá en plena condición de concurante.