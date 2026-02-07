GH DÚO, en directo: sábado en Tres Cantos
Miguel Frigenti, Ángela Portero y Dani Santos desvelan a cuál de los tres nominados quieren ver expulsado de 'GH DÚO' Miguel Frigenti y Ángela Portero Miguel Frigenti y Ángela Portero. Mediaset
Carlos Lozano molesto con Belén y Cristina porque se acercan demasiado a "sus enemigos"
El pasado jueves, Belén Ro regresó a la casa para participar en la prueba semanal. Su llegada inyectó una dosis de alegría a Carlos Lozano, quien no dudó en demostrar su entusiasmo plantándole un buen beso de bienvenida.
Aunque Belén se ha unido al bando de Carlos y Cristina Piaget, claramente enfrentados al resto de la casa, la colaboradora parece no buscar guerra; su único frente abierto es con Antonio Canales, de quien se siente profundamente ofendida. Por su parte, Cristina también parece haber enterrado el hacha de guerra, a pesar de sus inevitables "brotes" ocasionales.
Este talante pacificador no termina de convencer a Carlos Lozano, mas afín al lema de "al enemigo, ni agua". Mientras tanto, el bando rival, formado por los jóvenes, Canales y Raquel Salazar, sigue a lo suyo con sus canciones y bromas no tan bromas. Especialmente los hermanos González, que no pierden la oportunidad de intentar "espolear" a Cristina a la mínima ocasión.
Veremos qué pasa hoy en la casa de Tres Cantos. Descubre aquí la última hora de GH DÚO..
Preparando el desayuno
Canales prepara las cosas para el desayuno de "los señores". Raquel y él comentan en la cocina que creían que les traerían algo para el desayuno "de lujo" prometido en la prueba semanal. "Haber como se levanta Doña Clotilde hoy, para dar por culo mundial", dice Antonio. Nos imaginamos que se refiere a Cristina, claro. Lo bueno, comentan, es que la cocina hoy ha amanecido muy limpia. Y que el pan ha aparecido al fin, señala Canales.
Manuel llega a la cocina, y Raquel le dice que anoche la despertaron muchas veces, "pero fue Anita, no tú". Canales comenta entre risas, que ayer mientras le daba el masaje a Cristina estuvo a punto de estrangularla.
Belén advierte a Manuel y a Raquel: deben acudir al salón para accionar la rueda e iniciar la recarga de los robots de la prueba.
Raquel molesta
Belén ha despertado a sus esbirros Raquel y Manuel, ya que su otro esbirro, Canales, ya está operativo. Tienen que ducharse y desayunar para después empezar con la prueba, y despertar al resto.
Belén y Raquel charlan en el baño sobre mascarillas de pelo, parece que Sonia dejó la suya en la casa, para Belén. Ésta, por su parte, comenta que hoy se ha levantado sin voz, pero que se ha tomado un poco de zumo de limón y le ha mejorado. Raquel se queja de que los jóvenes se acostaron muy tarde ayer, y encima la despertaron. "Hoy me enfado con ellos, ya verás", augura.
Madrugadores
Buenos días, ya estamos por aquí. De momento sólo he visto a Belén Ro levantada. Se ha sentado frente al espejo del vestidor, taza en mano, y la hemos visto salir al jardín.
Ah no, perdón, la señal 1 de Mediaset Infinity nos enseña ahora a Antonio Canales. Le tenemos en la cocina buscando el pan, "la que se va a liar hoy como no haya pan", susurra. Acto seguido se va a buscar el pan por toda la casa, hasta en la lavadora. Parece que no buscaba el pan, si no sus toallas.
A Belén la tenemos también por la lavandería, poniendo una secadora.