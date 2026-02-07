Preparando el desayuno

Miguel Frigenti, Ángela Portero y Dani Santos desvelan a cuál de los tres nominados quieren ver expulsado de 'GH DÚO' Miguel Frigenti y Ángela Portero Miguel Frigenti y Ángela Portero. Mediaset

Carlos Lozano molesto con Belén y Cristina porque se acercan demasiado a "sus enemigos"

El pasado jueves, Belén Ro regresó a la casa para participar en la prueba semanal. Su llegada inyectó una dosis de alegría a Carlos Lozano, quien no dudó en demostrar su entusiasmo plantándole un buen beso de bienvenida.

Aunque Belén se ha unido al bando de Carlos y Cristina Piaget, claramente enfrentados al resto de la casa, la colaboradora parece no buscar guerra; su único frente abierto es con Antonio Canales, de quien se siente profundamente ofendida. Por su parte, Cristina también parece haber enterrado el hacha de guerra, a pesar de sus inevitables "brotes" ocasionales.

Este talante pacificador no termina de convencer a Carlos Lozano, mas afín al lema de "al enemigo, ni agua". Mientras tanto, el bando rival, formado por los jóvenes, Canales y Raquel Salazar, sigue a lo suyo con sus canciones y bromas no tan bromas. Especialmente los hermanos González, que no pierden la oportunidad de intentar "espolear" a Cristina a la mínima ocasión.

Veremos qué pasa hoy en la casa de Tres Cantos. Descubre aquí la última hora de GH DÚO..