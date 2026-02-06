Ana Carrillo 06 FEB 2026 - 17:41h.

Miguel Frigenti, Ángela Portero y Dani Santos tienen claro a qué nominado quieren fuera de la casa de Tres Cantos

Noemí Salazar opina sobre la decisión de su madre de enfrentarse a Carlos Lozano y Cristina Piaget en la nominación en 'GH DÚO'

Esta semana los tres nominados de 'GH DÚO' son Raquel Salazar, Carlos Lozano y Cristina Piaget. En esta ocasión no ha habido nominaciones por parte de los concursantes porque las nominaciones las decidía quien pulsase el botón azul. Fue la madre de Noemí Salazar la que quiso darle al botón y metió así a su compañero, Antonio Canales, en la lista de nominados, aunque luego tuvieron juntos el poder de sacar a uno de ellos y salvaron al bailaor. También fueron ellos los encargados de escoger al otro dúo o trío que estarían nominados y se decantaron por Carlos y Cristina.

Miguel Frigenti, Ángela Portero y Dani Santos son tres exconcursantes de 'GH' que se han pronunciado sobre esta nominación y han revelado en la red social X, el antiguo Twitter, a quién les gustaría ver fuera de la casa de Tres Cantos en la gala del próximo jueves.

Frigenti confesaba en un tuit que su deseo es que Raquel Salazar y Antonio Canales decidieran usar el poder de la salvación para que el voto no se dividiera. Finalmente, la participante de 'Los Gipsy Kings' quiso que su compañero de dúo se salvara, cumpliendo así el deseo de Frigenti, que le ha pedido a los fans de su dúo favorito que expulsen a la madre de Noemí Salazar: "Es un dos contra uno. Todos los seguidores de Carlos y Cristina a por Raquel".

Ángela Portero también quiere que la expulsada sea Raquel Salazar y ha criticado sus decisiones respecto a las nominaciones: "Pues está claro que la próxima expulsada debe ser Raquel Salazar. ¡Si hubiera jugado con inteligencia debería haber metido en la terna de nominados a otros concursantes menos carismáticos!".

Dani Santos no coincide con ellos y ha manifestado que su deseo es que salga de la casa de 'GH DÚO' Carlos Lozano: "Esta semana hay que echar a Carlos Lozano, para que se le bajen los humos".

