Manuel González habla de su pasado como futbolista y de cómo lo afrontaba su padre

Las noches dan para mucho en la casa de 'GH DÚO'. El team 'tentaciones' (los más jóvenes) charla de madrugada y hacen confesiones realmente interesantes. En este contexto, hemos escuchado a Anita Williams confesar su pasado íntimo con un famoso "muy potente", pero también Manuel González se ha abierto para hablar no solo de sus líos amorosos, sino también de la relación con su padre.

Manuel habla de su pasado como futbolista y de lo que le decía su padre

Tal y como hemos podido ver a través del minutado oficial del programa, Manuel cuenta que, al llegar a Madrid para jugar al fútbol, estuvo doce días sin ir al baño y que eso le provocaba fuertes dolores de barriga que le dificultaban para jugar. Pero su sueño de ser futbolista acabó al mes de llegar a Madrid debido a una lesión de ligamento interno de rodilla: "Yo entré bajo la directiva de Florentino Pérez, no con la de Ramón Calderón. Todos los que entramos con la directiva de Florentino Pérez, nos fuimos fuera. Todos menos un, y éramos nueve o diez".

Volvió a Cádiz, jugó allí, pero se volvió a partir la rodilla: "Tengo recuerdos muy bonito". Manuel recuerda este pasado en el mundo del fútbol y no puede evitar acordarse de su padre, el cual le acompañaba a todos los partidos: "Mi padre venía detrás mía. Y yo le decía 'mira la gente, tal' y me padre me decía 'pfff' y eso me mataba. Yo decía 'me cago en mis muertos, todo el mundo me dice que soy el mejor menos mi padre".

"Nunca me dijo 'eres bueno', jamás. Tengo veinte o treinta trofeos en casa al mejor jugador y yo llegaba con el trofeo y le veía la cara de gozo, de disfrutar, pero me decía 'pss, para coger polvo. De los trofeos no se acuerda nadie. Mañana o pasado no se va a acordar nadie'. Y yo decía 'qué poco valor me da' y no era que me daba poco valor, lo que hacía era picarme". Recuerda una conversación entre su padre y el un entrenador y que, cuando se partió la rodilla, "lloraba a la par mía".

