Cristina Piaget hace una inesperada confesión sobre el padre de su hijo mientras discute con Carlos Lozano

La gala de 'GH DÚO' de este jueves nos ha dejado una posgala bastante movida. La entrada de Belén Rodríguez a la casa de Tres Cantos ha revolucionado a todos, en especial a Antonio Canales y Raquel Salazar (ambos tuvieron un enfrentamiento con Belén e incluso la gipsy queen se planteó abandonar el reality). Belén Ro charla con Cristina Piaget y, cuando Carlos Lozano interviene, Cristina estalla haciendo una inesperada confesión.

La inesperada confesión de Cristina Piaget sobre el padre de su hijo

En estas imágenes inéditas de lo que sucedió al finalizar la quinta gala de 'GH DÚO', podemos ver a Belén, Carlos y Cristina comentando lo que ha sucedido con Canales durante el directo y Carlos pide un poco de clemencia por el bailaor, que no le machaquen y que tenga un poco de consideración con él porque "ha perdido ahora a un ser querido y está jodido" (abandonó la casa durante unos días por el fallecimiento de su hermano). Al escuchar estas palabras, Cristina estalla contra su compañero:

"Oye, perdona, yo he perdido a un ser querido también, eh, dos semanas antes de entrar aquí". Ante estas palabras Carlos Lozano le pregunta que si la solución entonces es machacar a Canales, a lo que Cristina le responde: "No le machacamos, pero ¿tú sabes lo que me machaca a mí el Canales? ¿Tú viste el discurso que dio llamándome ridícula? ¿Y me va a dar pena? Le tengo que dar yo pena a él". La conversación se tensa por momentos y, cuando Carlos admite que Antonio le da pena, que no ve bien que se le ataque, Cristina explota:

"Pero qué pena, Carlos. Pena de mí, que tengo que sacar a un hijo adelante y él es un falso. Pues que no venga al programa, que no se puede hacer ese chantaje emocional. ¡El padre de mi hijo murió dos semanas antes (de entrar en el reality)! ¡¿Yo no te doy pena, eh?! ¡¿Yo no te doy pena?!, se queja Cristina. Carlos Lozano se queja de que le esté hablando a gritos y abandona la suite junto con Belén Rodríguez para zanjar la discusión con ella.

