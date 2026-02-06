GH DÚO 06 FEB 2026 - 10:19h.

Belén Rodríguez lleva a cabo una tregua con Raquel Salazar y Manuel González con un inesperado abrazo y una doble petición

El botón azul decide las nominaciones de ‘GH DÚO’: Raquel Salazar se expone a la expulsión y elige a la pareja rival: "Me quiero enfrentar a ellos"

Menuda gala la de este jueves en 'GH DÚO' donde una noche apasionante nos dejó una doble expulsión, varios amagos de abandono, una nominación nunca antes vista y la arrolladora entrada de Belén Rodríguez, que vuelve a la casa con una misión muy especial. El regreso de Belén Ro a la convivencia ya ha alterado a algunos concursantes, entre ellos Raquel Salazar, que se planteó abandonar el reality durante la emisión en directo del programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

Y es que Belén se convierte esta semana en 'Belénxa' y tiene el poder de mandar sobre el resto de la casa. Ha elegido a tres sirvientes (Raquel Salazar, Antonio Canales y Manuel González) y ellos serán los encargados de hacer todo lo que le pida el resto de la casa. Esta elección no hizo más que enemistar más a Belén y a Raquel que, tras vivir un tenso reencuentro, la gipsy queen se quejó en el confe porque el traje de sirvienta no le quedaba nada bien.

La tregua entre Belén Ro y Raquel Salazar

Una vez finalizada la gala, los ánimos parecen calmarse en la casa de Tres Cantos y se producen varias conversaciones interesantes, tal y como hemos podido seguir gracias al minuto a minuto. Y es que, después del subidón del directo, se producen conversaciones más pausadas, reflexiones sobre lo sucedido y charlas donde los concursantes enfrentados intentan acercar posturas. En este contexto es donde se ha producido una interesante conversación entre Belén, Manuel y Raquel con sabor a tregua.

Belén se ha reunido con Raquel y con Manuel para suavizar lo que tiene que hacer durante la prueba semanal. No quiere que reciban su elección de sirvientes como un ataque personal y le dice a Manuel que cree que va a hacer bien la prueba porque es muy gracioso mientras que a Raquel le quiere dejar claro que no la quiere humillar porque ella "no es así". Es entonces cuando Raquel se lo ha agradecido y ha abrazado a la que, hasta ese momento, era su enemiga en la casa.

"Yo las veces que e he pasado con vosotros es cuando me he tenido que defender de vosotros pero, si veis, yo nunca empiezo atacando. Y defendiéndome soy la más bestia. Podemos hacer la prueba bien y nos está viendo mucha gente. Si tu miedo es que yo te vaya a humillar, es que me conoces muy poco porque yo no voy a humillar a nadie", les dice Belén. Raquel responde que su miedo no es ese, sino que ella no haya entendido su forma de ser: "Yo no tengo ningún problema contigo para nada, te lo juro por mis hijos". Tras un esperado abrazo, Raquel le confiesa a Belén que, al verla llegar, ha llegado a confesarle a sus compañeros que le daba pena Belén porque veía que se quería "hacer más mala de lo que eres".

La doble petición de Manuel González a Belén Ro

Por su parte, Manuel aprovecha este acercamiento con Belén para hacerle una doble petición: quiere que lime asperezas con su hermana Gloria, la cual dice sentirse continuamente atacada por Belén. Su otra petición tiene que ver con Raquel Salazar: "Ella forma parte de una familia gitana y tiene sus costumbres y sus cosas. No la vayas a poner, te lo pido por favor, yo voy a hacer cualquier cosa, si me pides que le haga un masaje a Carlos, se lo doy, pero a ella no le vayas a poner a darle un masaje a un tío". ¿Aceptará Belén estas dos condiciones que le pone Manuel? La respuesta, en el vídeo.

