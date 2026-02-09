Patricia Fernández 09 FEB 2026 - 00:47h.

La 'sala de la verdad' de 'GH DÚO acoge a Carlos Lozano, Belén Rodríguez y Cristina Piaget para que revelen lo que está pasando entre ellos

Mónica Hoyos, sobre la actitud de Belén Ro con Carlos Lozano en su regreso a la casa de 'GH DÚO': "Es desmedido. Mi hija la llama mamá"

'La sala de la verdad' iba a vivir el encuentro definitivo entre Cristina Piaget, Belén Rodríguez y Carlos Lozano durante el 'GH DÚO: Cuentas Pendientes' para que afrontaran la situación que se ha formado alrededor de ellos, para poder resolver si realmente hay un triángulo amoroso o no en la casa de Tres Cantos.

La primera en hablar sobre lo que siente realmente por Carlos Lozano era Cristina Piaget: "Tenemos una relación que fluctúa bastante, pero creo que hemos atravesado momentos en los que nos hemos llevado mejor y peor... pero me he dado cuenta de que es estupendo como amigo, pero no me da la confianza que te tiene que dar un hombre para tener un futuro con él, tendría que cambiar y demostrarme una intención más concisa, hay que quererle como es".

Como también hablaba sin tapujos sobre si ha tenido celos de lo que parecía un acercamiento de su compañero de dúo con Belén Rodríguez: "En absoluto, yo no me he enterado hasta el final, ese acercamiento que ha habido entre los dos no he sido consciente, lo sabia la casa entera menos yo, me he quedado un poco en 'shock' porque no me lo imaginaba"

"A Carlos le admiro como profesional, como compañero, como concursante, como padre e hijo y le quiero mucho. Solo tengo palabras buenas para él, él me gustaba pero he decidido retirarme porque no veo que sea reciproco", dejaba claro Belén Rodríguez, que sí ha afirmado haberse sentido molesta con Carlos: "Me sentí despreciada cuando me igualó con los demás e intentando besar a todo el mundo para restarle importancia a mi beso". Aunque parece que no se lo toma en cuenta: "Tengo la capacidad de entenderle, procuro comprender que no hace las cosas con mala leche, simplemente en ocasiones para salir del paso".

Carlos Lozano deja claro si tiene sentimientos o no por Cristina y Belén

Tras sincerarse ambas, Carlos Lozano se unía a la 'sala de la verdad' para ver junto a ellas las imágenes de todo lo que ha pasado entre ellos en los últimos días en la casa y lo que piensa sobre todo esto y dejaba claro cuál son sus sentimientos por ellas.

Dejando claro que no ha sido consciente de lo que se estaba generando desde el principio: "De tanto repetírmelo, de ser la comidilla, de ellas dos hablando... empecé a dudar". Y Belén Ro quería matizar algo: "Yo no he dicho que tenga sentimientos, tenía atracción física por él, no estaba enamorada ni mucho menos".

